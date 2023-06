A Genzano vinti 5 milioni di euro al gratta e vinci

Maxi vincita a Genzano di Roma. Infatti nella provincia della Capitale un fortunato giocatore acquistando un Gratta e Vinci si è portato a casa ben 5 milioni di euro. A darne notizia l'agenzia di stampa specializzata Agimeg.

La fortunata giocata è stata fatta alla tabaccheria Del Vecchio, in via Sardegna 15. Il giocatore ha comprato un Miliardario Maxi da 20 euro e ha intascato una vincita milionaria. I 5 milioni sono la vincita massima che si può ricavare da questo gioco che prevede un’area Maxi Bonus che moltiplica per 2,5 o 10 il premio relativo ai tuoi numeri e l’area “se trovi i simboli vinci”. In questa modalità se nell’area dei tuoi numeri si trovano dei simboli corrispondenti ai premi ti porti a casa la somma.

Quella di Genzano è la seconda vincita più in Italia mai registrata a Giugno col gratta e vinci.