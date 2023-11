Settantamila api nell’intercapedine di un appartamento. Il super nido trovato grazie alle vespe orientalis

Un altro grande nido, da circa 70mila api, è stato scoperto e rimosso in un condominio di via Gregorio VII. Questa volta, alla sua individuazione, hanno contribuito anche le vespe orientalis.

Le vespe orientalis a caccia di api

“Sono stato contattato dagli inquilini di quello stabile che, notando dalla finestra una massiccia presenza di vespe orientalis dirigersi verso la parete, credevano di essere in presenza di un loro nido – ha spiegato l’esperto etologo Andrea Lunerti, intervenuto per mettere in sicurezza lo stabile – ed in effetti un nido c’era, ma era di api. Le vespe orientalis erano sul posto con l’obiettivo di predarle”.

Una volta comprese le ragioni che avevano spinto il calabrone a concentrarsi sulla parete esterna del condominio, è stato possibile avviare la rimozione del nido. “Era molto grande ed al suo interno le api avevano custodito circa 5 chili di melata, che è quel tipo di miele che ottengono, in questo periodo dell’anno, nutrendosi delle sostanze zuccherine che espellono gli afidi e le cocciniglie” ha spiegato Lunerti.

Perché le api nidificano nei muri delle case

Rimosso l’alveare, l’appartamento è tornato in sicurezza. Ma perché ancora una volta è stata trovata una colonia così grande in un ambiente domestico? La risposta va ricercata nelle condizioni meteo che, in primavera, si sono registrate in città. Maggio e giugno sono stati piovosi ed abbastanza freddi e così le api, alla ricerca di un posto dove riprodursi, si sono spinte a trovare delle sistemazioni “di fortuna”.

Nel tentativo di proteggersi dalle piogge, i preziosi imenotteri si sono accontentanti di ciò che hanno trovato, in quel momento, a disposizione. Ed è per questo che spesso hanno nidificato nei comignoli, nelle intercapedini e, come in altri casi descritto, anche tra i rami degli alberi. Scelta, quest’ultima, che con l’arrivo dell’inverno si rivela infelice perché gli alveari, cristallizzandosi, si staccano dai rami, lasciando le api in balia del freddo. Le api di via Gregorio VII avevano invece scelto un sito più riparato, in un condominio. Ma sono state “scoperte” dalle vespe orientalis che, mettendo in allarme gli inquilini, hanno consentito all’esperto l’individuazione del nido.