Max Pezzali al Circo Massimo, strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

L'estate si avvia alla conclusione con uno tra i concerti più attesi da un'intera generazione: sabato 2 settembre dalle 21 al Circo Massimo arriva Max Pezzali, accompagnato sul palco da speciale guest come Lazza, Articolo 31, Gazzelle, Colapesce Dimartino, Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, Paola e Chiara.

L'orario di apertura degli accessi all'area del concerto (su via del Circo Massimo/via della Greca, via del Circo Massimo/viale Aventino, via dei Cerchi lato Porta Capena e via dei Cerchi lato San Teodoro) è previsto tra le 15 e le 16, e già a partire dalla notte tra giovedì e venerdì entrano in vigore una serie di limitazioni al traffico, tra chiusure e divieti.

Concerto Max Pezzali al Circo Massimo, le modifiche al traffico

Dalle 00.30 di venerdì chiusa al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, compreso il transito dei pedoni e la pista ciclabile. Dalle 7 di venerdì, nelle strade intorno al Circo Massimo scatteranno i divieti di sosta, mentre dalle 20 chiuderanno al transito via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino nella carreggiata laterale da piazza dell'Emporio a via di Santa Maria in Cosmedin, strada che sarà chiusa tra il lungotevere e via della Greca.

Dalle 18 di sabato potrebbero essere chiuse al transito via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli. La questura ha richiesto inoltre la chiusura della stazione Circo Massimo/Metro B dalle 21 di sabato.

Un'area riservata ai diversamente abili sarà a disposizione sul belvedere Romolo e Remo, comprese aree di sosta dedicate per i veicoli su via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via di Valle Murcia e via di Santa Prisca.

Max Pezzali al Circo Massimo, le deviazioni dei bus

In occasione del concerto sono previste inoltre modifiche alle linee bus: saranno deviate le linee 3Nav, 8BUSp, 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3 e le notturne n716, nMC, nME, L07 e L70.