Sinisa Mihajlovic e Maurizio Costanzo riposeranno al Verano

Sinisa Mihajlovic e Maurizio Costanzo verranno tumulati nel cimitero monumentale del Verano. La richiesta, avanzata da entrambe le vedove, è stata approvata in Campidoglio con l'ok da parte della commissione capitolina ambiente. Le proposte di delibera sono state discusse lunedì 20 marzo e approderanno prossimamente in assemblea per il voto definitivo.

Sinisa portato via dalla leucemia prima di Natale

Mihajlovic è scomparso il 16 dicembre 2022 a soli 53 anni al termine di una lunga malattia. Nato nella città croata di Vukovar da padre serbo, è diventato cittadino italiano e come calciatore ha indossato le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. La richiesta di una tomba a terra all'interno del Verano era stata avanzata dalla moglie Arianna Rapaccioni.

L'"inventore del talk show" morto in una clinica privata il mese scorso

Maurizio Costanzo, invece, è deceduto a 84 anni il 24 febbraio, mentre era ricoverato in una clinica privata di Roma, dove aveva appena subito un intervento. Giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore, è considerato dai più l'inventore dei talk show per aver portato sul piccolo schermo il suo iconico show televisivo, in onda per 41 anni consecutivi. Era sposato dal 1995 con Maria De Filippi, altra figura storica della tv: è stata lei ha chiedere una cappella all'interno del cimitero monumentale.

La commissione ambiente dà l'ok per l'inumazione al Verano di Costanzo e Mihajlovic

"Abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al cimitero del Verano due grandi personalità di recente scomparse e molto amate dai romani - fa sapere il presidente della commissione, Giammarco Palmieri (Pd) - . Grazie al regolamento comunale, che permette l'adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia. Voglio ringraziare tutti i componenti della commissione capitolina per il costante impegno, le delibere passeranno ora al voto dell'assemblea capitolina".