Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio: in centinaia per l'ultimo saluto

Roma è in lutto per Maurizio Costanzo. Dalle 10.30 di sabato mattina, è stata aperta la camera ardente in Campidoglio per dare l’ultimo saluto al giornalista romano morto venerdì 24 febbraio. Fin dai primi momenti almeno un centinaio di persone si sono messe in fila per ricordarlo, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Gente comune, cittadini, famiglie con bambini attendono di rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi. Alla Sala della Protomoteca si potrà accedere fino alle ore 18.00 di domenica.

Vip e politici omaggiano Costanzo

In tantissimi hanno reso omaggio al feretro. Dalla gente comune, in fila già dalle prime ore del mattino, ai vip e ai politici. "C'è un omaggio commovente dei romani e delle romane a un gigante della televisione della cultura e del giornalismo. Una persona molto dolce e simpatica, un professionista inarrivabile", ha detto Gualtieri.

Oltre al sindaco, anche Svetlana Celli. Tra i primi colleghi e amici di Costanzo ad arrivare in Campidoglio, l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli che ha detto "Lui ha aiutato milioni di italiani a capire ed esplorare la vita. Nel suo modo spiritoso, sobrio, curioso, per capire cosa c'è dietro l'angolo".

Con lui, la moglie, la giornalista Barbara Palombelli. Poco dopo, a varcare l'ingresso della camera ardente sono stati Gianni Ippoliti, Mara Venier, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea, entrato con una rosa in mano. Visibilmente commosso il conduttore Pierluigi Diaco che di Costanzo è stato un grande amico, di lui ha detto: "L'ho conosciuto a 15 anni. È stato tutto nella mia vita, un alleato, un maestro, un papà".

A visitare la camera ardente, anche Fiorello e Vincenzo Salemme, accolti dall'assessore Alessandro Onorato e dal figlio di Costanzo, Saverio. Nella sala della Protomoteca è arrivata anche Virginia Raggi, l'ex sindaca di Roma: "Sono venuta a salutare una grande persona che posso dire di aver conosciuto e che è diventato mio amico, e ne sono onorata. Ci siamo conosciuti tardi, ce lo dicevamo sempre, e ridevamo di questo. Abbiamo provato un po' a recuperare il tempo che ci è mancato. È un brutto momento".

Maurizio Costanzo morto all’età di 84 anni

Maurizio Costanzo, giornalista, paroliere, conduttore televisivo e ideatore di format, è morto all’età di 84 anni – nella giornata di venerdì 24 febbraio – mentre era ricoverato presso la clinica Paideia. Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici, televisivi e commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato soprattutto al Maurizio Costanzo show, che dal 1982 è entrato nelle case di milioni di italiani. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi. Scampò anche a un attentato di Cosa Nostra. Di recente aveva collaborato con l'As Roma.

Romano e romanista

Tifosissimo della As Roma, Costanzo amava moltissimo la sua città. L'aveva raccontata da cronista sulle pagine del quotidiano romano Paese Sera. Nella sua Roma era stato anche direttore artistico del Teatro Brancaccio, organizzatore del Natale di Roma nel 2021 e responsabile della comunicazione esterna dell'AS Roma, incarico che ha lasciato dopo pochi mesi. Da giornalista ha lavorato per TV Sorrisi e Canzoni ed è stato caporedattore del settimanale Grazia. Il salotto del Teatro Parioli è stato per anni la sua seconda casa per il Maurizio Costanzo Show che ha visto sedere sulle poltrone di velluto tantissimi personaggi, dalla musica alla tv.

Il funerale nella chiesa degli artisti

Dalla mattina di sabato (10.30) al pomeriggio di domenica alle ore 18, è allestita la camera ardente in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Per l’ingresso è consigliato l’uso della mascherina FFp2. I funerali del giornalista si terranno lunedì, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo alle ore 15.00. Le esequie saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset e Rai.