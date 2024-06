Maturità 2024, oggi la prima prova. In piazza Sempione gli studenti cantano "Notte prima degli esami"

Per centinaia di maturandi la notte prima degli esami è stata, come da tradizione, in piazza Sempione, con le torce dei cellulari accese a cantare l’iconica canzone di Antonello Venditti. Nella speranza che portasse fortuna per la prima prova, quella di italiano, che gli studenti hanno affrontato oggi, 19 giugno, a partire dalle 8.30. Il video è stato pubblicato su Facebook dell'assessora alla Scuola del municipio III, Paola Ilari. "Si tratta di una tradizione bellissima, che va avanti da anni e che coinvolge tutte le scuole del nostro territorio" spiega. Un altro gruppo di maturandi si è invece radunato, sulle stesse note, davanti al liceo classico Giulio Cesare in corso Trieste.

Le tracce

Per la poesia è stata scelta "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti, con l'esperienza vissuta dall'autore durante la Prima guerra mondiale; per la prosa un brano dal romanzo "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello, in cui si affronta il tema del progresso tecnologico e si riflette sui suoi possibili effetti. La traccia di ambito storico-politico è un brano tratto da "Storia d’Europa" in cui lo storico e politico Giuseppe Galasso analizza il concetto di "guerra fredda" e il ruolo dell’equilibrio del terrore nella seconda metà del Novecento basato sulla minaccia atomica; per l'ambito artistico-letterario è stato scelto un brano da "Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione" della giornalista e saggista Nicoletta Polla-Mattiot, che invita a riflettere sul valore del silenzio e sui suoi benefici per la comunicazione; l'ultima traccia è un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu pubblicato nella "Rivista AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)" sul valore del patrimonio naturale, artistico e culturale italiano e sulla correlazione con il benessere delle persone. In questa tipologia lo studente è chiamato ad effettuare una riflessione critica a carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Due i brani proposti: un testo di Rita Levi Montalcini da "Elogio dell'imperfezione" e uno da "Profili, selfie e blog. La forma diario nell'epoca di Internet" di Maurizio Caminito. Gli oltre 38mila studenti di Roma e provincia hanno 6 ore per completare la prova, scegliendo una tra le tracce disponibili.

Gli auguri di Gualtieri

Ai maturandi sono arrivati anche gli auguri di Gualtieri, tramite un reel condiviso su Instagram: “So bene quanto sia importante per voi, so cosa si prova e come ci si sente – spiega il sindaco – ricordo bene la mia sera della vigilia di tanti anni fa, sono momenti in cui ci sono tensioni, paura, e anche un po’ di incertezza, è assolutamente normale”. E ancora. “Non abbiate paura di dimostrare chi siete e cosa sapete fare, è il vostro momento, fate sapere quanto valete, la vostra capacità di ragionare e affrontare le sfide ed esprimere le vostre idee. Roma conta su di voi, sul vostro entusiasmo, sulla vostra voglia di realizzarvi e di cambiare il mondo. Un grandissimo in bocca al lupo a nome di tutta la città di Roma”.