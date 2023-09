Matteo, il genio di Ostia già iscritto all'università a 16 anni. La storia del liceale conteso dagli atenei di tutto il mondo

Se in terza media dai ripetizioni di matematica a quelli di quinto liceo, significa che hai qualcosa in più del normale. Matteo Bernardeschi, 16 anni, non è un liceale qualsiasi, ma non è nemmeno diverso da un qualsiasi liceale di quest'epoca. Semplicemente (se così si può dire) ama la matematica e la fisica e ha concluso il programma delle superiori in un mese, risolvendo i quesiti dell'esame di maturità 2022 in meno di mezz'ora. A settembre ha superato il test d'ingresso alla Sapienza, ha una tripla certificazione di inglese e si gode ciò che verrà: un futuro tutto da scrivere.

Matteo sedicenne geniale di Ostia

Cresciuto a Ostia, tra gli allenamenti di karate con il Maestro Massimo Di Luigi e una sabato sera con gli amici o la fidanzata sul lungomare, Matteo ha già in mano il suo futuro e sembra proprio che sarà brillante. In due anni all'istituto superiore "Vincenzo Pallotti" di Ostia Lido ha esaurito il programma del quinquennio, ha svolto i massimi test di lingua inglese necessari per avere il "pass" nelle università straniere e ha sostenuto il test di ammissione alla facoltà di Ingegneria della Sapienza. Insomma, è un genio. Il Genio di Ostia. Matteo ha una naturale propensione a studiare matematica e fisica, materie in cui non è che brilli, splende. E senza legarsi alla scrivania per ore. Così già dalle scuole medie i suoi prof hanno cercato di indirizzarlo, con successo.

Diplomato Cambridge, a 13 anni dava ripetizione a quelli del liceo

Il risultato è che stringe in mano l'ammissione alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza - per ora congelata perché l'ateneo, dopo gli esami sostenuti, si è accorto che ha 10 anni di scolarizzazione e non 12 - e quella all'università di Berlino, che potrà frequentare online e completamente in inglese. D'altronde Matteo tra una formula e l'altra, ha superato l''A Levels" del Cambdirge, un diploma britannico che serve per accedere alle università inglesi e che gli studenti del Regno Unito devono affrontare nell'ultimo bienno di scuola superiore. "Il ragazzo è con noi da cinque anni, dall'inizio delle medie - spiega a RomaToday il preside, Vito Giannini - e a 13 anni faceva ripetizioni ai compagni di 17 o 18, soprattutto di matematica. Purtroppo la Sapienza ha scoperto, dopo avergli fatto fare il test di ingresso, che non aveva il numero di anni sufficiente di scolarizzazione per essere ammesso completamente. Cosa fa ora? Viene a scuola, ma è praticamente un universitario".

Ammesso dalla Sapienza e da Berlino, lo cercano da Usa e Uk

Per lui Andrea Locatelli e Marco Artibani hanno studiato un percorso didattico dedicato. Entrambi insegnanti di Matteo, il primo anche ingegnere aerospaziale, si sono resi conto delle doti del ragazzo nonostante un atteggiamento del tutto conforme a quello di qualsiasi adolescente degli anni '20 del Terzo Millennio: "E' sempre stato estremamente brillante - conferma il papà, Edoardo, noto commerciante di Ostia - ma mai un nerd, men che meno un secchione. Non lo vedrete mai chino sulla scrivania in camera per notti intere, assolutamente. Matteo esce, ha amici e fidanzata, ora va in palestra ma prima della pandemia faceva karate. Cos'ha preso da noi? Abbiamo studiato tutt'altro, io sono laureato in Giurisprudenza, mia moglie in Sociologia e siamo commercianti. Quindi ha fatto tutto da solo". Per il futuro, non esistono limiti: "Vediamo cosa succederà con Sapienza - aggiunge Edoardo - intanto può seguire le lezioni con l'ateneo di Berlino, ma in questi mesi ha ricevuto interesse da un'università dell'Arizona negli Stati Uniti, dalla Normale di Pisa, da Londra. Per noi sarebbe bello e comodo se restasse a Roma, ma Matteo è figlio di una generazione che non ha questi schemi mentali. Per loro esiste il mondo e basta".

Il papà: "Ottiene i risultati senza troppi sacrifici"

Per aiutarci a comprendere l'estrema genialità del sedicenne di Ostia, il papà racconta un aneddoto: "Tra le materie che ha scelto per l'A Level c'erano Computer Science e Information Technology - premette - ma a sei giorni dall'esame, gliene viene cambiato uno: introducono Fisica. E' tra i più difficili da affrontare. Matteo non ha fatto una piega, ha studiato 650 pagine del manuale di Fisica, in inglese ovviamente e alla fine ha preso B, che corrisponde all'incirca al 9. E non si creda che si sia chiuso in casa a studiare".