Il sì della carabiniera del radiomobile di Cassia alla sua Claudia, imprenditrice romana

Elena Mangialardo vicebrigadiere in servizio al radiomobile Cassia di Roma e l'imprenditrice Claudia De Dilectis, romana che lavora al Pam, si sono sposate. Il 18 luglio si sono dette sì in un'altra splendida cornice, Cefalù, Palermo. Per loro ponte di sciabole in alta uniforme storica e tutti i riti tradizionali previsti dal protocollo cerimoniale dei carabinieri.

La notizia del giorno del sì tra la vicebrigadiere Elena e l'imprenditrice Claudia è rimbalzata sui social. "Arma dei carabinieri al passo con i tempi, che giustamente riconosce il diritto di amare", si legge sotto i video delle spose. "Un'emozione incredibile, siete bellissime", il commento di un'invitata alla cerimonia.

All'arrivo delle due spose, i militari si sono messi sull'attenti e sulle note di Gabriel's Oboe di Ennio Morricone, sotto un ponte di spade, hanno atteso il loro passaggio mano nella mano. La vicebrigadiera siciliana, Elena, ha indossato appunto l'alta uniforme dell'Arma, mentre la moglie Claudia il tradizionale abito bianco (che per la festa ha indossato anche la carabiniera).

Una storia d'amore nata d'estate a Cefalù, dove Elena è nata anche se da anni vive ormai a Roma, dove ha preso servizio. "Lì i nostri occhi si sono incrociati 13 anni fa e non hanno più smesso di cercarsi - racconta l'imprenditrice romana, Claudia a PalermoToday - fino a ritrovarsi. Ad oggi condividiamo il nostro amore da 8 anni ed è ancora tutto come il primo giorno. Speriamo che il nostro matrimonio sia solo un monito per tutti ad avere il coraggio di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente la forza dell’amore nonostante tutto. Non vogliamo essere le prime donne, la prima donna in divisa, la prima donna imprenditrice o quant'altro, ma una coppia come tante che porta dentro di sé le proprie battaglie di vita trionfando con l'amore".