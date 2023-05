Angelo e Giuseppe sposi: nozze in alta uniforme e picchetto d'onore

Angelo Orlando e Giuseppe Pezzuto sposi. Hanno coronato il loro sogno d'amore nel brindisino i due ragazzi pugliesi che vivono e lavorano a Roma nella zona dell'Eur. Sono una coppia da diversi anni e lunedì 8 maggio, hanno pronunciato il fatidico "Sì". A rendere ancora più speciale la loro unione civile è stato il picchetto dei carabinieri. Angelo infatti è un appuntato scelto dell'Arma in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri, mentre Giuseppe lavora come parrucchiere.

Angelo e Giuseppe si sono sposati nel brindisino. I due hanno attraversato il tunnel di spade incrociate in aria del picchetto per sancire definitivamente il loro legame, dopo averlo fatto davanti all’ufficiale del Comune. Con il picchetto, si rende onore al collega che sta facendo il grande passo, rassicurandolo sul fatto che la coppia può contare sull’amicizia dell’Arma.

La data scelta per la loro unione, l’8 maggio, non è stata casuale: nello stesso giorno di circa 60 anni fa i genitori di Orlando si erano sposati.

"Queste notizie rimettono al mondo - l'augurio di Monica Pietropaolo di Fratelli d'Italia ospite al lieto evento - Angelo Orlando appuntato scelto dell'Arma in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si è unito al suo Giuseppe a Carovigno. Non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che l’Arma dei carabinieri ha celebrato la loro unione con tanto di picchetto d’onore, ponte di sciabole e alta uniforme, con tutti i colleghi schierati. Un modo splendido per far sentire ad Angelo tutta la loro vicinanza nel momento più importante, dimostrando che l’Arma è molto, molto ma molto più avanti della società bigotta in cui viviamo. L'Italia non è solo odio e discriminazione, come a volte i giornali tendono a farci credere, è anche amore e coronamento di un sogno, che fino a non molto tempo fa sembrava impossibile da realizzare. Buona fortuna e buona vita ai novelli sposi continuate sempre così a tenervi mano per mano sempre. Vi voglio bene".

Elena e Claudia spose

Picchetto d'onore in alta uniforme che l'Arma dedicò nel luglio del 2022 anche a Elena Mangialardo, vicebrigadiere dei carabinieri in servizio al radiomobile Cassia di Roma e all'imprenditrice Claudia De Dilectis, romana che lavora al Pam, convogliate a nozze il 18 luglio. Un matrimonio che venne celebrato a Cefalù, in provincia di Palermo. Per loro, come per Angelo e Giuseppe, ponte di sciabole in alta uniforme storica e tutti i riti tradizionali previsti dal protocollo cerimoniale dei carabinieri.