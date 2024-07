Matrimoni da favola a Frascati con vista sugli uliveti dei Castelli Romani

I matrimoni civili a Frascati si potranno celebrare anche al di fuori delle mura del palazzo comunale. Per la precisione, le coppie che vogliono convolare a nozze potranno giurarsi amore eterno all’interno dell’azienda agricola Merumalia, situata sulle colline di uliveti dei Castelli Romani e sull’antico lago Regillo. A più di due anni dall’approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina di matrimoni ed unioni civili è stata finalmente individuata una sede distaccata dove poter celebrare le funzioni.

Il consiglio comunale di Frascati, infatti, il 28 aprile del 2022 aveva approvato le nuove regole che permettono di sposarsi al di fuori della sede comunale, “in ville e palazzi di pregio di proprietà privata”. Così, il 15 aprile del 2022, era stato approvato l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati.

Sposarsi a Frascati

Solo il 20 giugno di quest’anno è arrivata la risposta della società “Merumalia società agricola semplice”, una tenuta che sorge a Frascati, vicolo Prataporci. Un luogo da sogno a costo zero per il Comune. L’amministrazione di Frascati, come si legge nel contratto con il privato, non corrisponderà alcun rimborso per l’uso dei locali e degli spazi “intendendosi il comodato interamente gratuito”.

Per il privato c’è il vantaggio, ovviamente, di poter ospitare poi il ricevimento degli sposi che potranno sposarsi nello stesso luogo dove andranno, poi, ad intrattenere gli invitati per i festeggiamenti.

Matrimoni a Roma

Anche a Roma si sta ragionando da tempo sulla possibilità di celebrare i riti civili all'interno di spazi privati. Una possibilità della quale se ne parla dal 2014 ma che non ha più avuto seguito. A Roma c’è un vero e proprio overbooking di richieste di persone che vorrebbero sposarsi nella Città Eterna, anche dall'estero. A marzo 2024, in commissione turismo, è stata discussa la mozione firmata dal presidente Mariano Angelucci insieme a Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci. Un documento che riprende una vecchia delibera del 2015 che puntava ad aumentare il numero delle sale e degli spazi di Roma Capitale nei quali potersi sposare. L'iter è lungo ma questa sembra la volta buona per fare in modo che anche a Roma ci si possa unire civilmente in spazi privati al di fuori del Campidoglio.