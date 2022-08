Il progetto di mutuo soccorso per combattere il rincaro del materiale scolastico

Quasi 1.300 euro di spesa scolastica a studente. E' la stima fatta dal Codacons per il 2022/2023, con rincari da capogiro dovuti (anche) al caro-bollette che aumenta i costi per le aziende che producono zaini, libri, cancelleria e astucci. Se poi vengono sponsorizzati dagli "influencer", ancora peggio. Per questo a Roma sono sempre di più le famiglie che chiedono aiuto alle associazioni di mutuo soccorso, come per esempio Nonna Roma.

Il progetto per sostenere le famiglie con le spese scolastiche

Anche quest'anno l'associazione, che da anni ha lanciato l'iniziativa della "matita sospesa", accoglie le richieste di chi non ha possibilità di sostenere la spesa, già fiaccato da affitti, bollette sempre più alte, prezzi della benzina alle stelle. "Per garantire a tutte e tutti pari opportunità di accesso ad un’istruzione di qualità - fa sapere Nonna Roma, che si occupa anche di distribuzione alimentare e assistenza ai senza dimora -è necessario l’intervento di tutte e tutti ed è per questo che abbiamo riattivato la 'Matita Sospesa', un progetto a favore del diritto allo studio e di contrasto alla povertà educativa".

Quando e dove donare materiale

Ovviamente per riuscirci l'associazione ha necessità di reperire materiale, dai temperini alle penne fino agli astucci, le gomme per cancellare, pennarelli, pastelli, squadre e righelli. Tutto può essere donato e consegnato in via Palmiro Togliatti 979 il martedì dalle 15 alle 19, il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

"I richiedenti potrebbero raddoppiare"

"L'aumento già dal 2019 al 2021 fu considerevole - spiega a RomaToday il presidente di Nonna Roma, Alberto Campailla - anche se va di pari passo con la crescita dell'associazione. Anche quest'anno abbiamo decine di famiglie in più che hanno già chiesto di essere incluse nel progetto, noi dobbiamo porci dei limiti ma potenzialmente potrebbero essere migliaia. La percezione è che la crisi stia nuovamente montando per l'aumento dei costi e in generale dell'inflazione. Le richieste potrebbero raddoppiare".