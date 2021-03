L’associazione all’Esquilino che aiuta gli studenti in DAD

All’Esquilino, in Via Vittorio Amedeo II, da ben 11 anni, MaTeMù è un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) promosso dal Cies, importante realtà della Cooperazione allo sviluppo e della mediazione culturale romana. In questi giorni difficili caratterizzati dall’epidemia da Coronavirus molti studenti, che facciano o meno parte di una rete sociale di tutela, sono esposti a diverse difficoltà: mancanza di spazi per la didattica a distanza, problemi di connettività o anche mancanza di dispositivi per effettuare le lezioni.

“Quel che noi facciamo qui è pareggiare le opportunità”, ci spiega Adriano Rossi, coordinatore dei tutor e degli educatori di MaTeMù per il Cies: “Abbiamo fino a un massimo di 12 postazioni per permettere agli studenti di portare avanti la didattica a distanza, tenendo presenti le postazioni che abbiamo. In questo modo possiamo provare a recuperare la socialità, promuovendo un distanziamento che sia soltanto fisico ma non sociale”.

Nell’edificio dell’Esquilino, di proprietà dell’amministrazione municipale e condiviso con uno dei nuclei della polizia locale, in tempi ordinari gli educatori del Cies propongono attività di formazione come corsi di italiano, laboratori psicologici, servizio di aula studio, accanto a una vasta offerta di corsi di musica, teatro e danza, con diversi strumenti, dalla tromba alla chitarra, dalla batteria al basso, proposti a titolo completamente gratuito da insegnanti professionisti.