Sindacati: Massimo Costantino è il nuovo Segretario Generale della Fns Cisl Lazio

Massimo Costantino è il nuovo Segretario Generale della FNS CISL Lazio. La nomina giovedì quando il 47enne è stato eletto dal Consiglio Generale della Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, il Sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e delle rispettive Dirigenze dei due Corpi dello Stato.

Massimo Costantino, 47 anni, originario di Maddaloni (Comune in provincia di Caserta), ha iniziato la propria esperienza sindacale a Firenze, dove dal 2002 al 2006 la FP CISL gli affidò il Coordinamento della Polizia Penitenziaria e del Personale Civile in ambito provinciale; dal 2007 al 2008 è stato poi Responsabile nella FP CISL Roma occupandosi esclusivamente della Polizia Penitenziaria.

Dal 2009, anno di nascita della FNS, entra nel Consiglio Direttivo della FNS CISL Lazio - per diventare poi nel 2015 Segretario Aggiunto della Federazione. Costantino succede a Massimo Vespia, che dal 23 settembre scorso è il nuovo Segretario Generale Nazionale.

In Segreteria Regionale sarà affiancato da Giuseppe Zinicola - Segretario Generale Aggiunto appartenente al CNVVF e da Giuliano Fratarcangeli, già Segretario Generale Aggiunto della FNS CISL di Frosinone. Un rinnovamento importante che si colloca in un più generale processo di riorganizzazione della FNS CISL che conta negli ultimi mesi dell’adesione di moltissimi giovani, che potranno portare grande energia all’azione del Sindacato delle donne e degli uomini in Uniforme del Lazio.