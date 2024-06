Massimiliano Bruno è il nuovo direttore del Teatro Parioli Costanzo di Roma. “Prendere in mano la direzione dello storico teatro romano – spiega lo sceneggiatore, attore e regista romano - significa fare un salto nel passato, ma contemporaneamente nel presente. Ho debuttato 25 anni fa proprio al Parioli con Paola Cortellesi e più volte sono stato ospite del Maurizio Costanzo Show. Il mio legame con questo spazio è molto, molto forte”.

Bruno: “Il mio obiettivo è portare i giovani a teatro”

"La mission del Parioli Costanzo è la commedia – sottolinea Bruno - mission che ho fatto mia anche nel mio percorso teatrale e cinematografico”. E, per quanto riguarda gli obiettivi futuri a cui guarda il neodirettore del teatro di via Giosuè Borsi, ce n’è uno in particolare: “Portare i giovani a teatro” sottolinea. La stagione 2024/25 del Parioli Costanzo inaugurerà il prossimo 30 ottobre con lo spettacolo “Buongiorno papà” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, con protagonista Raoul Bova. Una delle novità della nuova stagione saranno i “Lunedì del Parioli”. Serate speciali in cui verrà data piena libertà di espressione a chiunque si voglia cimentare nel campo della musica, della danza e della recitazione. Verranno concessi spazi di 15 minuti per ogni artista o a gruppi di artisti. Ogni sera si esibiranno sei performer diversi e a fine serata verrà effettuata una votazione in cui sarà premiata la performance più originale. La serata del 24 marzo sarà dedicata a coloro i quali avranno vinto nelle date precedenti

La carriera di Massimiliano Bruno

Romano, classe 1970, Bruno ha esordito alla regia nel 2011 con il film “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi e Raul Bova, con cui vince il Nastro d’argento per la miglior commedia. È autore, regista e interprete della trilogia di film: “Non ci resta che il crimine”, “Ritorno al crimine” e “C'era una volta il crimine”, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi ed Edoardo Leo. Dalla trilogia è stato tratto anche un adattamento televisivo. Tra i suoi lavori come sceneggiatore, invece, figurano “Notte prima degli esami” e “Maschi contro femmine”. È autore anche di numerose opere per il teatro.