Mascherine, scuole e discoteche: cosa cambia a febbraio. Tutte le nuove regole

Saranno giorni di cambiamenti e nuove regole per limitare il contagio da coronavirus. Dopo l'introduzione del vaccino obbligatorio per gli over 50, il governo sceglie la linea soft e, due anni dopo l'inizio dello stato di emergenza, fissa una data per i primi allentamenti, prorogando fino al 10 febbraio, l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche.

Via mascherine all'aperto, aperte le discoteche

Da quella data, quindi, son sarà quindi più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto e riapriranno le discoteche. Un primo passo segnale che, se la curva epidemiologica continuerà a scendere, anche altre misure potrebbero essere allentate nelle prossime settimane.

No divieti per i vaccinati

Un'altra misura che snellirà le regole è quella che modifica le restrizioni in zona rossa. Le fasce di colore rimarranno, ma anche in quelle regioni che dovessero finire in rosso non ci saranno più divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale, come già avviene di fatto in zona gialla e arancione. Le restrizioni rimarranno invece per i no vax.

Il tema del green pass

Dal 15 febbraio prossimo, ci sarà invece l'obbligo di green pass rafforzato o super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

Le nuove regole su dad e quarantene

Per quanto riguarda la scuola, invece, è stato recepito il parere espresso dal comitato tecnico scientifico. Il provvedimento prevede che a partire dalle scuole elementari gli alunni vaccinati non andranno più in Dad, mentre la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti. Sarà però accorciata da 10 a 5 giorni. Per la scuola dell'infanzia, si andrà in quarantena dopo il quinto contagio e passati i 5 giorni per rientrare in presenza basterà un tampone rapido. Anche per lle elementari la Dad scatterà solo dopo 5 casi positivi in classe. Nella scuola secondaria se si superano i 2 casi scatta la dad per i non vaccinati. In sintesi: