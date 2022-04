Mascherine e green pass, cosa cambia dal 1 maggio: le regole

Green pass non più necessario e mascherine obbligatorie al chiuso almeno fino al 15 giugno, ma solo per mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali e scuole. In tutti gli altri luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico sarà solo una raccomandazione.

In sostanza nei negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso la mascherina dal 1 maggio la mascherina non sarà più obbligatoria. Così come in uffici pubblici, banche, poste, musei, nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall'estetista. Ma trattandosi di luoghi al chiuso pubblici l'utilizzo è raccomandato.

Sono queste le principali novità che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio. Il 30 aprile prossimo scade il decreto del governo che contiene le restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus. L'ufficializzazione delle nuove regole sulle mascherine è arrivata con un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Green pass non più obbligatorio

Dal primo maggio la certificazione verde resterà per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto. Niente pass anche per mense e catering continuativo, cinema, teatri,concerti, eventi sportivi, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L'unica eccezione riguarda "gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa".

L'ordinanza di Speranza sulle mascherine

Sulle mascherine, invece, c'è qualche novità. "È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso", si legge nell’ordinanza.

Per i mezzi di trasporto, le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per aerei, navi, traghetti, treni (interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus, trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico.

Cosa cambia per i viaggi

Speranza ha firmato anche l'ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1 maggio non sarà più necessario. Prorogate quindi le misure sui viaggi da e per l'estero contenute nell'ordinanza del 22 febbraio scorso e prorogate con altra ordinanza il 29 marzo, ad eccezione del modulo passenger locator form che dal primo maggio non sarà più necessario. Nell'ordinanza si sottolinea che "nonostante la cessazione dello stato di emergenza persistono esigenze di contrasto" contro il Covid-19" e si ritiene pertanto necessaria la proroga delle misure sugli ingressi in Italia: vaccinazione completa, o guarigione da meno di 6 mesi o test molecolare o antigenico