Terapie intensive vicino la soglia critica, l'ipotesi delle mascherine all'aperto a Natale

La coperta torna ad essere corta. Il Lazio, per abbassare la percentuale di criticità dei reparti Covid negli ospedali, sta continuando ad aumentare i posti letto. Di fatto, però, medici e infermieri prima impegnati in altri reparti vengono dirottati nelle area di monitoraggio dei malati da Coronavirus, con conseguente affanno per i reparti non Covid.

La situazione ancora non è da "zona gialla", ma i dati sono in sensibile aumento. Per la quarta settimana consecutiva, gli ospedali sono stati costretti ad aumentare i letti nella rete Covid. Ad essere più in affanno sono le terapie intensive che hanno toccato un indice di occupazione del 9%, un punto percentuale sotto la soglia del 10%, ovvero uno dei paletti fissati dal Governo proprio per l'ingresso nella zona gialla.



L'altro è il tasso di ricoveri in regime ordinario Covid: il limite è al 15%. il Lazio è all'11%, ancora sotto il livello d'allerta. Ma la curva dei casi è in salita. Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 novembre nel Lazio, secondo i dati della fondazione Gimbe, c'è stato un aumento dei casi Covid del 30%. In un raffronto con i sette giorni precedenti, il numero complessivo dei contagi è passato da 6.119 a 7.953, con un aumento di 1.834.





E non è tutto. Stando ai dati degli ospedali laziali, in rianimazione i più numerosi sono non vaccinarti, ma il calo della protezione da seconda dose è indiscutibile. Ecco perché l'assessore Alessio D'Amato spinge con la terza il prima possibile. Ecco perché questo mese, tra Black Friday, 8 dicembre e corsa per i regali di Natale, la Prefettura, di concerto con la Regione, inviterà i sindaci dei comuni laziali a sensibilizzare la popolazione all'uso della mascherina all'aperto nelle aree dello shopping.

Un'iniziativa per limitare un ulteriore aumento delle ospedalizzazioni proprio nel mezzo delle festività. Un tema che vede già il favore dell'assessore alla sanità D'Amato. A Roma, i week end che precederanno il Natale, per esempio, la zona del Tridente e le aree della movida saranno contingentate anche con le transenne per evitare assembramenti applicando l'ormai noto 'Modello Roma'.