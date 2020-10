Coronavirus, a Roma mascherina obbligatoria anche all'aperto: ufficiale l'ordinanza della regione Lazio

Mascherina obbligatoria all'aperto a Roma e nelle altre città del Lazio. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza che rende ufficiale l'obbligo del dispositivo per limitare il contagio dei casi che, seguendo la curva di diffusione del coronavirus, ha visto una impennata.

"Bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale", aveva sottolineato dopo il bollettino giornaliero dell'1 ottobre l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato confermando oggi, insieme al Governatore del Lazio, l'accelerate nel provvedimento che, intorno alle 11 circa di venerdì 2 ottobre, è stato firmato.

L'obbligo delle mascherine all'aperto "rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva", si legge nell'ordinanza.

La misura mira appunto a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarda in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.

L'introduzione dell'obbligo di mascherina è arrivata prima del weekend andando così a contenere anche possibili contagi nelle zone della movida dove si creano con facilità assembramenti davanti ai locali e in alcune aree di Roma e di altri centri delle province.

Dopo i dati di ieri, va aggiunto, il valore di contagio RT (il dato che stima la diffusione del Covid-19) stimato questa settimana è 1.09, ossia sopra la soglia limite che è ad uno.

Articolo aggiornato alle 11:30 con la firma dell'ordinanza