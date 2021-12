Su metro, bus e tram con mascherine Ffp2 obbligatorie e green pass: le regole sui mezzi pubblici a Roma

Le misure anti contagio da coronavirus si stringono anche per i mezzi pubblici. Il nuovo decreto 'Festività' del governo guidato da Mario Draghi, necessario per frenare la nuova avanzata dell'epidemia spinta soprattutto dalla variante Omicron, introduce una fondamentale novità per salire a bordo di autobus, tram, metropolitane e treni.

Fino al 31 marzo, giorno di fine dello stato d'emergenza, per entrare sui mezzi i passeggeri dovranno indossare una mascherina di tipo Ffp2. Oltre il green pass, già in vigore da diverse settimane. A Roma per viaggiare sui mezzi Atac e della RomaTpl, ma anche nel resto del Lazio sui bus Cotral e sui treni regionali non sarà quindi più sufficiente coprire naso e bocca con le mascherine chirurgiche "semplici".

Ma le mascherine Ffp2 saranno obbligatorie anche sui trasporti a lunga percorrenza, quindi treni AV, aerei, navi. Dal momento in cui il sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale scatterà l'obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 sui mezzi. Fino a quando durerà? Il decreto legge prevede che questo particolare obbligo duri fino alla cessazione dello stato di emergenza, che al momento scade il 31 marzo 2022 ma può essere prorogata. Il provvedimento è valido dalla data di entrata in vigore del decreto.

Atac, sul suo sito ufficiale, ha stilato una serie di regole: "Il decreto legge 221 del 24 dicembre 2021 stabilisce che per viaggiare è obbligatorio indossare sempre una mascherina di tipo Ffp2 a protezione di bocca e naso. Attenzione, non è più sufficiente indossare una mascherina chirurgica o di tipo "comunitario" . Non togliete mai la mascherina e non la abbassate per nessun motivo neanche, ad esempio, per telefonare. Tenere la mascherina, oltre a essere una precauzione sanitaria obbligatoria tutela voi e gli altri ed è un atto di civiltà e di rispetto degli altri viaggiatori. Disinfettate sempre le mani con il gel apposito. Se non lo avete con voi, sui tram e nelle stazioni trovate i distributori".

Per quanto riguarda le linee guida sui mezzi pubblici, Atac aggiunge: "Il limite di riempimento dei veicoli in servizio sull'intera rete di trasporto pubblico è all’80 per cento. Il numero dei viaggiatori ammessi a bordo, quindi è l'80 per cento dei posti stabiliti dai documenti di circolazione. Ad esempio su un treno della metro sono ammessi sino a mille viaggiatori. In treno e in metro preferite le vetture di testa e di coda che hanno maggiore disponibilità di posti. Se il mezzo è troppo affollato attendete il successivo. Restano in vigore le regole che prevedono percorsi differenziati tra entrata e uscita e il contingentamento in caso di affollamento. L’affollamento ci viene segnalato in tempo reale dai nostri sistemi automatici di rilievo. Seguite le indicazioni del personale sul posto o gli annunci in fonia della sala controllo centrale. Prima di salire in metro o su un treno lasciate scendere prima di salire. In superficie seguite le indicazioni sulle porte. Se il veicolo è pieno non salite a bordo e attendete la corsa successiva".