Cade l’obbligo della mascherina, ma tanti romani continuano a indossarla anche all’aperto

Via la mascherina all’aperto ma sono ancora tanti i romani che hanno scelto di continuare ad indossarla, nonostante non sia più obbligatoria. "Ce l'abbiamo fatta. Da oggi si possono togliere le mascherine all'aperto. Grazie ai vaccini e alle regole. Avanti così!” aveva esultato dai canali social Nicola Zingaretti venerdì 11 febbraio, il giorno in cui sull’intero territorio nazionale è entrata in vigore l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Resta, invece, fino al 31 marzo l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto, negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici.

Nonostante i contagi siano in calo e la percentuale dei vaccinati sia considerevole (qui i dati dell'ultimo bollettino della Regione Lazio), tanti romani hanno scelto di continuare ad indossare la mascherina anche se non vige più l’obbligo. “Io per ora me la tengo, facciamo scendere i contagi ancora un po'. Così mi sento protetta” ha commentato una donna a passeggio per le strade di Roma.

E ancora: “La, perché comunque le situazioni di assembramento per strada capitano sempre, soprattutto al mercato. Così mi sento più sicura". Tra chi continua ad indossare la mascherina per tutelare ulteriormente la propria salute, ci sono anche i distratti che all’uscita della metropolitana e dei bus dimenticano il mancato obbligo e continuano a tenerla sul viso. E all’indomani dell’entrata in vigore dell’ordinanza c’è anche chi non è informato dei nuovi provvedimenti e continua a indossare il dispositivo di protezione anche all’aperto.