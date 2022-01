Domenica al mare per tanti romani: da Ostia a Fiumicino spiagge e ristoranti affollati

Le temperature non proprio miti non hanno scoraggiato chi, tra sabato e domenica, ha deciso di sfruttare le giornate terse e le ore più calde per una fuga sul litorale e una passeggiata sulla spiaggia e sui lungomare.

Da Ostia a Fiumicino passando per Fregene, tante le persone che si sono spostate verso il litorale per trascorrere qualche ora all’aria aperta, a piedi o con la bici sfruttando le piste ciclabili. Affollati anche bar e ristoranti, soprattutto quelli in grado di garantire tavolini all’aria aperta anche se il termometro, nelle ore centrali della giornata, non ha superato i 13 gradi.

Una boccata d’ossigeno per i ristoratori che hanno trascorso gli ultimi e i primi giorni dell’anno a fare i conti con la variante omicron e l’impennata di contagi, che ha fatto temere provvedimenti più restrittivi per contenerla e ha tenuto i potenziali clienti più lontani dai luoghi più affollati.

Tante le famiglie con bambini, le coppie e i ragazzi, la maggior parte con la mascherina sul viso anche se qualcuno ha deciso di abbassarla, essendo all’aria aperta, nonostante l’ordinanza che impone di tenerle anche all’aperto. Il sole dovrebbe restare sulla Capitale anche nei prossimi giorni, almeno sino a giovedì, quando è previsto un temporaneo peggioramento.