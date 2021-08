VIDEO | Marciapiedi da incubo a Roma, tra vegetazione incolta e asfalto saltato

Vegetazione che la fa da padrona, in alcuni casi così fitta che sembra di essere su un sentiero boschivo. Asfalto rotto e buche. Sono i marciapiedi della Capitale. Non tutti fortunatamente, ma tanti versano in queste condizioni, in centro come in periferia.

Abbiamo fatto una passeggiata da viale Marco Polo a viale Aventino, passando dalla centralissima via Statilia. Ma anche viale della Venezia Giulia a Villa Gordiani e via Ettore Fieramosca al Pigneto. Un tragitto “da incubo” in cui i pedoni, ormai, si sono dovuti rassegnare al degrado.

