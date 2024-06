Mezza maratona per gli europei d'atletica: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Domenica 9 giugno torna l’appuntamento con la mezza Maratona di Roma 21K, relativa ai Campionati europei di atletica leggera con partenza da via dei Fori Imperiali, alle 9 per la gara maschile e alle 9.30 per la gara femminile. L’arrivo è all’interno dello Stadio Olimpico. Per gli appassionati della corsa su strada, invece, l’appuntamento è alle 10.15 con la “Mass Race” di 10 chilometri, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. La manifestazione comporterà anche modifiche al percorso dei bus e chiusure stradali.

I percorsi

La mezza maratona si snoda su un percorso di 21 chilometri. Eccolo nel dettaglio: Via dei Fori Imperiali, Piazza della Madonna di Loreto, Piazza Venezia, Via del Plebiscito, Piazza del Gesù, Corso Vittorio Emanuele II, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Sant'Andrea della Valle, Corso Rinascimento, Via dei Canestrari, Piazza Navona, Via Agonale, Piazza di Tor Sanguigna, Via Giuseppe Zanardelli, Piazza di Ponte Umberto I, Lungotevere Tor di Nona, Piazza di Ponte Sant'Angelo, Lungotevere degli Altoviti, Ponte Vittorio Emanuele II, Via San Pio X, Via della Conciliazione, Piazza Pio XII, Largo del Colonnato, Via dei Corridori, Borgo Sant'Angelo, Via di Porta Castello, Via Sforza Pallavicini, Via Crescenzio, Piazza Cavour, Via Cicerone, Via Marcantonio Colonna, Via Lepanto (km 5 incrocio Viale delle Milizie), Via Giuseppe Ferrari, Piazza Giuseppe Mazzini, Viale Giuseppe Mazzini, Piazza Monte Grappaentrata al chilometro 5,922 nel circuito di 4,130 chilometri circa da ripetere 3 volte: Piazza Monte Grappa, Lungotevere Guglielmo Oberdan, Lungotevere della Vittoria, (km 15 incrocio Via Timavo), Piazzale Maresciallo Giardino, Lungotevere Federico Fellini, Piazza Lauro De Bosis, Ponte Duca D'Aosta, Lungotevere Flaminio, Ponte Risorgimento (km 10 primo passaggio)Dopo il terzo giro completo si percorre solo un tratto del circuito fino a Lungotevere Federico Fellini poi si abbandona il circuito. Uscita dal circuito al chilometro 19,630 circa e ingresso nell'ultimo tratto di 1,470 metri circa su Via Roberto Morra di Lavriano, Via dei Gladiatori, Via della Pallacanestro. Poi l’arrivo allo Stadio Olimpico.

Per quanto riguarda, invece, la Mass race di 10 chilometri a partire da via dei Fori Imperiali, il percorso prosegue così: Piazza della Madonna di Loreto, Piazza Venezia, Via del Plebiscito, Piazza del Gesù, Corso Vittorio Emanuele II, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio Emanuele II, Via San Pio X, Via della Traspontina, Via di Porta Castelli, Via Sforza Pallavicini, Via Crescenzio, Piazza Cavour, Via Cicerone, Via Cola di Rienzo, Piazza della Libertà, Ponte Regina Margherita, Via Ferdinando di Savoia, Via Maria Adelaide, Via della Penna, Passeggiata di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via di Ripetta, Via Tomacelli, Largo degli Schiavoni, Piazza Augusto Imperatore, Via dei Pontefici, Via del Corso, Piazza del Popolo, Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via dei Due Macelli, Largo del Tritone, Via del Tritone, Largo Chigi, Via del Corso, Largo Goldoni, Via della Fontanella Borghese, Largo della Fontanella Borghese, Piazza Borghese, Via del Clementino, Piazza Nicosia, Via Monte Brianzo, Piazza di Ponte Umberto I, Via Giuseppe Zanardelli, Piazza di Tor Sanguigna, Via Agonale, Piazza Navona, Via dei Canestrari, Corso del Rinascimento, Piazza di Sant'Andrea della Valle, Corso Vittorio Emanuele II, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza del Gesù, Via del Plebiscito, Piazza Venezia, Piazza della Madonna di Loreto. E poi l’arrivo ai Fori Imperiali.

Le strade chiuse

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8.30 le strade comprese nei percorsi delle corse saranno chiuse al traffico veicolare. La gara non competitiva terminerà alle 12.15, la Mezza maratona alle 12.30.

I bus deviati

In occasione dell’evento sono previste anche deviazioni al percorso dei bus. Ad essere coinvolte sono 51 linee: 19nav-23–30–32–34–40–46–49–51-52–53–60–62–63-64-69–70-71–80–81–83–85–87–89–98–115–118–160–170-190F-200-201–280-301–446–490–492–495–590–628–715–870-881-910-911–913–916F-990–C2–C3–H.

Di seguito, tutte le modifiche ai percorsi, nel dettaglio:

LINEA 19NAV

dalle ore 8 alle ore 12.30

proveniente da piazza di Porta Maggiore : giunti a via Flaminia altezza piazzale delle Belle Arti sx viale delle Belle Arti, dove effettua capolinea temporaneo (altezza fermata n. 71247)

proveniente da viale delle Belle Arti: normale di linea.

LINEA 23

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go S. L. Murialdo: da LTV dè Cenci sx P.te Garibaldi, Viale Trastevere (corsia promiscua), dx C.ne Gianicolense, dx Via Leone XIII, Via Anastasio II, Via Cipro, P.le degli Eroi, dx Via Pisani, sx Via Candia, sx Via della Giuliana, normale di linea

proveniente da P.le Clodio: da Via della Giuliana dx Via A. Doria, sx Via Ruggero di Lauria, dx Via Caracciolo, sx Via Pisani, dx Via A. Emo, dx Via Bragadin, sx Via Cipro, Via Anastasio II, P.za Pio XI, Via Leone XIII, C.ne Gianicolense, V.le Trastevere (fuori corsia), dx LTV Anguillara, normale di linea.

LINEA30

dalle ore 8 alle ore 12:30 circa

proveniente da St.ne Metro Laurentina : da V. Marmorata prosegue P.le dell’Emporio, P.te Sublicio, P.za Porta Portese, V. Induno, sx V.le Trastevere (corsia tram fino a Via Glorioso), Viale Trastevere (corsia promiscua), dx C.ne Gianicolense, P.za San Giovanni di Dio, C.ne Gianicolense, V. O. Gasparri, V. Leone XIII, P.za Pio XI, V. Anastasio II, V. Cipro, P.le degli Eroi, C.ne Trionfale, C.ne Clodia, P.le Clodio

proveniente da P.le Clodio : C.ne Clodia, C.ne Trionfale, P.le degli Eroi, V. Cipro, V. Anastasio II, P.za Pio XI, V. Leone XIII, V. O. Gasparri, C.ne Gianicolense, P.za San Giovanni di Dio, C.ne Gianicolense, V.le Trastevere, dx V. Induno, P.za Porta Portese, P.te Sublicio, P.le dell’Emporio, V. Marmorata, normale di linea.

LINEA 32

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa:

proveniente da St.ne Saxa Rubra : limita a LTV Maresciallo Diaz

proveniente da LTV Maresciallo Diaz .: normale di linea.

LINEA 34

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da capolinea prov. Di P.te Pasa : normale itinerario di linea nella corsa di ritorno giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

LINEA 40 dalle ore 07.57 alle ore 12.43 circa - SOSPESA

LINEA 46

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne M.te Mario : giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

proveniente da Ponte Pasa: normale itinerario di linea.

LINEA 49

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da San Filippo Neri: giunti a Piazza Risorgimento effettua capolinea altezza fermata 71887.

proveniente da P.za Risorgimento (capolinea provvisorio ) : sx P.za Risorgimento, normale di linea.

LINEA 51 Circolare

dalle ore 8:00 alle ore 12:30 circa

proveniente da V.le Castrense : limita a P.za Venezia, sx per P.za San Marco, L.go E. Berlinguer, sx Via San Venanzio, Via del Teatro Marcello, normale itinerario di linea (corsa di ritorno).

LINEA 52

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Via Archimede : normale fino a P.za Barberini dove effettua rotatoria e riprende normale itinerario in direzione Via Archimede.

LINEA 53 Circolare

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa - linea limita da p.za Euclide a p.za Barberini

proveniente da Via del Sacro Cuore di Maria (P.za Euclide ): normale itinerario di linea fino a P.za Barberini dove limita ed inizia corsa di ritorno, giunti in Via M.llo Pilsudski sx per Via Guidubaldo del Monte, P.za Euclide, Via del Sacro Cuore di Maria dove effettua capolinea temporaneo all'impianto di fermata N° 70226.

LINEA 60

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go Pugliese : da P.za della Repubblica prosegue per Via delle Terme di Diocleziano, Via E. de Nicola, P.za Cinquecento dove effettua temporaneo capolinea corsia F in concomitanza con la linea C2

proveniente da P.za Cinquecento : V. L. Einaudi, P.za della Repubblica, normale di linea.

LINEA 62

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Tiburtina : giunto in P.za Barberini inversione di marcia ed effettua capolinea provvisorio alt fermata n° 73889 (sita in Via Barberini).

proveniente da P.za Barberini: normale di linea.

LINEA 63

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa:

proveniente da V. Rossellini: limita P.za Barberini dove effettua capolinea temporaneo alt fermata n° 70886 V. Vittorio Veneto.

proveniente da Barberini : normale di linea.

LINEA 64 dalle ore 07.35 alle 12.28 circa - SOSPESA

LINEA 69

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Pugliese: limita LTV Maresciallo Diaz

proveniente da LTV M.llo Diaz: normale di linea.

LINEA 70 dalle ore 7.20 alle ore 12.25 circa - SOSPESA

LINEA 71

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Tiburtina : normale itinerario fino a V. Milano dx V. Nazionale normale di linea su percorso di ritorno

LINEA 80

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da P.ta di Roma : limita in P.za Barberini dove effettua capolinea temporaneo alt fermata n° 70886 V. Vittorio Veneto.

proveniente da Barberini : normale di linea

LINEA 81

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da P.za R. Malatesta : giunto a P.ta Capena proseguire per V.le Aventino, Via della Piramide Cestia, Via Marmorata, dx LTV Aventino, S. Maria in Cosmedin, dx Via della Greca, V.le del Circo Massimo, ed effettua capolinea provvisorio alt. P.le Ugo La Malfa (trespolo).

proveniente da P.le Ugo la Malfa: normale di linea.

LINEA 83

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go Valsabbia : da P.za Barberini, per V. Barberini, L.go S. Susanna, V. E. Orlando, P.za della Repubblica, V. Nazionale, V. Depretis, P.za Esquilino, V. Liberiana, P.za S. Maria Maggiore, V. Merulana, dx V. Labicana, P.za del Colosseo, V. Celio Vibenna, V. San Gregorio, P.za P.ta Capena, Viale Aventino, Via della Piramide Cestia, dx Via Marmorata, sx Via Branca, normale di linea.

proveniente da P.le dei Partigiani : da LTV Testaccio dx Via Marmorata, Piazzale Ostiense, Via della Piramide Cestia, Viale Aventino, P.za di Porta Capena, V. San Gregorio, V. C. Vibenna, P.za del Colosseo, corsia laterale di sx di V. Labicana, sx V. Merulana, P.za S. Maria Maggiore, V. Esquilino, dx V. Cavour, P.za Cinquecento, V. Einaudi, P.za della Repubblica, V. Parigi, sx V. Pastrengo, sx V. XX. Settembre, L.go San Susanna, dx V. Bissolati, V. San Basilio, P.za Barberini, dx V. Veneto normale di linea.

LINEA 85

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da Arco di Travertino : giunto in Via Merulana alt. Via Labicana prosegue per Via Merulana, P.za S. Maria Maggiore, Via Gioberti, Via Giolitti, P.za dei 500

proveniente da Staz. Termini: Via Cavour, P.za dell’Esquilino, sx Via Liberiana, Via Merulana, normale di linea.

LINEA 87

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go dei C. Albani : giunto a P.ta Capena proseguire per V.le Aventino, Via della Piramide Cestia, Via Marmorata, dx LTV Aventino, S. Maria in Cosmedin, dx Via della Greca, V.le del Circo Massimo, ed effettua capolinea provvisorio alt. P.le Ugo La Malfa (trespolo).

proveniente da Ugo la Malfa : normale di linea.

LINEA 89

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da V. Bressanone : limita in V.le Washington

proveniente da V.le Washington : da Piazzale Flaminio, dx Via G.B. Vico, sx Via dei Scialoja, dx Via Pisanelli, dx Via Azuni, normale di linea.

LINEA 98

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go Reduzzi: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

proveniente da Ponte Pasa: normale di linea.

LINEA 115

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Via Paola: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

LINEA 118

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da Appia/Quintili: Da Porta Capena prosegue per Viale Aventino, Via della Piramide Cestia, Via Marmorata, LTV Aventino, Via Santa Maria in Cosmedin, Bocca della Verità normale di linea.

LINEA 160

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da P.le C. della Montagnola: da P.za P.ta Capena a dx V. San Gregorio, V. C. Vibenna, P.za del Colosseo, V. Labicana (corsia laterale sx), V. Merulana, P.za S. Maria Maggiore, V. Esquilino, dx V. Cavour, P.za Cinquecento, V. Einaudi, P.za della Repubblica, V. Parigi, sx V. Pastrengo, sx V. XX Settembre, L.go Santa Susanna, V. Bissolati, V. San Basilio, P.za Barberini, dx V. Veneto normale di linea.

proveniente da V.le Washington : normale di linea fino a P.za Barberini, sx V. Barberini, L.go S. Susanna, V. E. Orlando, P.za della Repubblica, V.Nazionale, V. Depretis, P.za Esquilino, V. Liberiana, P.za S. Maria Maggiore, V. Merulana, dx V. Labicana, P.za del Colosseo, V. Celio Vibenna, V. San Gregorio, P.za di P.ta Capena, sx per L.go delle Vittime del Terrorismo, normale di linea.

LINEA 170

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da P.le Agricoltura: da LTV Testaccio, dx Via Marmorata, Porta San Paolo, Via della Piramide Cestia, Viale Aventino, P.za Porta Capena, dx V. delle Terme di Caracalla, P.le Numa Pompilio, sx V. Druso, V. dell’Amba Aradam, P.za S. Giovanni in Laterano, sx V. Merulana, P.za S. Maria Maggiore, V. Gioberti, V. Giolitti, P.za Cinquecento.

proveniente da St.ne Termini: Via Cavour, P.za Esquilino, V. Liberiana, P.za S. M. Maggiore, V. Merulana, P.za S. Giovanni in Laterano, V. Amba Aradam, V. Druso, P.le N. Pompilio, V. Terme di Caracalla, P.za Porta Capena, V.le Aventino, V.le della Piramide Cestia, Via Marmorata, sx Via Branca, normale di linea.

LINEA 190F

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da L.go Mombasiglio: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

proveniente da Ponte Pasa: normale itinerario di linea.

LINEA 200

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Prima Porta:

limita in Lungotevere M.llo Diaz - Viale P. Boselli

proveniente da LTV M.llo Diaz – Viale P. Boselli: inversione di marcia, Lungotevere Maresciallo Diaz, normale di linea.

LINEA 201

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Conti: da corso Francia dx Via Civita Castellana, dx Viale di Tor di Quinto, P.le Ponte Milvio, L.go M.llo Diaz, Lungotevere Maresciallo Diaz, dove effettua capolinea provvisorio in Lungotevere M.llo Diaz - Viale P. Boselli

proveniente da LTV M.llo Diaz – Viale P. Boselli : inversione di marcia, Lungotevere Maresciallo Diaz, P.le Ponte Milvio, Viale di Tor di Quinto, sx Via Lupi, dx Corso di Francia, normale di linea.

LINEA 280

dalle ore 7.35 alle ore 12.46 circa - SOSPESA

LINEA 301

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da V. di Grottarossa: la linea limita in Lungotevere M.llo Diaz - Viale P. Boselli.

proveniente da LTV M.llo Diaz – Viale P. Boselli: inversione di marcia, LTV Maresciallo Diaz, normale di linea.

LINEA 446

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Cornelia: la linea limita in Lungotevere M.llo Diaz - Viale P. Boselli.

proveniente da LTV M.llo Diaz – Viale P. Boselli: inversione di marcia, Lungotevere Maresciallo Diaz, normale di linea

LINEA 490

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Tiburtina : limita in V.le Washington.

proveniente da V.le Washington: da Piazzale Flaminio, dx Via G.B. Vico, sx Via dei Scialoja, dx Via Pisanelli, dx Via Azuni, normale di linea.

LINEA 492

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Tiburtina : giunto in P.za Barberini inversione di marcia ed effettua capolinea provvisorio alt fermata n° 73889 (sita in Via Barberini).limita in P.za Barberini.

proveniente da Barberini : normale di linea.

LINEA 495

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Tiburtina : limita in V.le Washington.

proveniente da V.le Washington : da Piazzale Flaminio, dx Via G.B. Vico, sx Via dei Scialoja, dx Via Pisanelli, dx Via Azuni, normale di linea.

LINEA 590

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da P.za Cinecittà: limita in V.le Washington

proveniente da V.le Washington : da Piazzale Flaminio, dx Via G.B. Vico, sx Via dei Scialoja, dx Via Pisanelli, dx Via Azuni, normale di linea.

LINEA 628

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da C. Baronio : da P.za di Porta Capena, sx V.le Aventino, V.le della Piramide Cestia, P.za di Porta S. Paolo, Via Marmorata, dx LTV Aventino, Via S. Maria in Cosmedin, Via Petroselli, Via del Teatro Marcello, P.za San Marco, Via San Venanzio, Via del Teatro Marcello, Via Petroselli, sx Via della Greca, V.le del Circo Massimo, ed effettua capolinea provvisorio alt. P.le Ugo La Malfa (trespolo)

proveniente da P.le Ugo la Malfa : normale di linea.

LINEA 715

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da V. T. Imperatore: da Piazza Albania, sx Via della Piramide Cestia, dx Via Marmorata, LTV Aventino, Via S Maria in Cosmedin, normale di linea.

proveniente da Teatro Marcello: normale di linea.

LINEA 870

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da V. del Trullo: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio

proveniente da P.te Pasa: normale di linea.

LINEA 881

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Avanzini: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio.

proveniente da P.te Pasa: normale itinerario di linea.

LINEA 910

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Termini: da V.le M.llo Pilsudski, prosegue per C.so Francia, P.te Flaminio, dx V. P. Lupi, dx V.le Tor di Quinto, LTV M.llo Diaz – V.le P. Boselli dove effettua capolinea provvisorio.

proveniente da LTV Diaz–V.le P. Boselli : Inversione di marcia in P.za De Bosis, Lungotevere M.llo Diaz, L.go M.llo Diaz, sx V.le di Tor di Quinto, sx V. Civita Castellana, dx P.te Flaminio, C.so Francia, rampa immissione per V.le M.llo Pilsudski, dx V. Guidobaldo del Monte, normale di linea.

LINEA 911

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Ospedale San Filippo Neri: la linea limita al Capolinea provvisorio di Lungotevere M. Diaz - Viale P. Boselli

proveniente da Lungotevere M. Diaz–Viale P. Boselli : inversione di marcia, Lungotevere Maresciallo Diaz, normale di linea.

LINEA 913

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Monte Mario: giunti a Piazza Risorgimento effettua capolinea altezza fermata 71887(60 m. dopo Via P.ta Angelica)

proveniente da P.za Risorgimento: sx Piazza Risorgimento, normale itinerario di linea.

LINEA 916F

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da V. Andersen: giunti in P.le della Rovere, dx LTV Gianicolense, sx P.te Mazzini, sx LTV San Gallo, sx P.te Pasa (contromano) dove effettua capolinea provvisorio

proveniente da Ponte Pasa: normale itinerario di linea.

LINEA 990

dalle ore 8 alle ore 12.30 circa

proveniente da St.ne Monte Mario: giunti in Via Leone IV, prosegue per la stessa, Piazza Risorgimento ed effettua capolinea altezza fermata 71887(60 m. dopo Via P.ta Angelica)

proveniente da P.za Risorgimento : da Piazza Risorgimento, Via dei Bastioni di Michelangelo, Via Leone IV sx Via A. Doria, normale di linea.

LINEA C2

dalle ore 7.30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Cimitero Flaminio: da V. Civita Castellana, sx V. Tor di Quinto, dx rampa V. del Foro Italico, V. del Foro Italico, normale itinerario di linea.

proveniente da St.ne Termini: da V. del Foro Italico prosegue per lo stesso, dx rampa per V. Tor di Quinto, sx V. Tor di Quinto direzione P.te Milvio, dx rampa per Corso Francia (V. Lupi), Corso Francia, normale itinerario di linea.

LINEA C3

dalle ore 7:30 alle ore 12.30 circa

proveniente da Cimitero Flaminio: da Corso Francia prosegue sullo stesso, V. M.llo Pilsudski, V. Guidubaldo del Monte, P.za Euclide, V. Antonelli, P.za Pitagora, V. Bertoloni, V. Rossini, V. Mercadante, V. Paisiello, L.go Tartini, sx V. Giovannelli, L.go Ponchielli, dx V. Salaria, P.za Fiume, V. Piave, V. XX Settembre, V. E. Orlando, P.za della Repubblica, V. Terme di Diocleziano, V. E. De Nicola, normale itinerario di linea.

proveniente da St.ne Tiburtina: normale itinerario fino alla St.ne Termini, P.za della Repubblica, V. Parigi, sx V. Pastrengo, sx V. XX Settembre, V. Bissolati, V. San Basilio, P.za Barberini, V. Veneto, Villa Borghese, normale fino a P.za Manila poi dx V. M.llo Pilsudski, sx rampa per Corso Francia, normale di linea.

LINEA H

dalle 8 alle 12.30 circa

proveniente da V. Capasso: da P.za G. Belli, dx LTV Anguillara, LTV Ripa, sx P.te Sublicio, P.za dell’Emporio, V. Marmorata, P.le Porta S. Paolo, V. Piramide Cestia, V.le Aventino, P.za Porta Capena, dx V.le Terme Caracalla, P.le Numa Pompilio, sx V. Druso, V. Amba Aradam, P.za San Giovanni in Laterano, V. Merulana, P.za S.M. Maggiore, V. Gioberti, V. Giolitti, P.za Cinquecento.

proveniente da St.ne Termini: Via Cavour, P.za Esquilino, V. Liberiana, P.za S. M. Maggiore, V. Merulana, P.za S. Giovanni in Laterano, V. Amba Aradam, V. Druso, P.le N. Pompilio, V. Terme di Caracalla, P.za Porta Capena, V.le Aventino, Via Piramide Cestia, Via Marmorata, LTV Aventino, LTV de Cenci, normale di linea.