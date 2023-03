Maratona di Roma, 150 operatori e 50 mezzi dell’Ama per ripulire la città

Spazzatrici, autobotti, cassoni scarrabili e tanti operatori impegnati nel ripulire la città da spugne, bottigliette di plastica, bicchieri e fazzolettini di carta.

La task force di Ama

Il 19 marzo è andata in scena una sorta di “Maratona nella maratona” messa in campo dagli uomini e le donne che Ama ha mobilitato per l’occasione. Con 50 mezzi a disposizione la task force dell’azienda di via Calderon della Barca, 150 operatori si sono dedicati alla pulizia della capitale. Lungo tutto il percorso della competizione podistica, gli addetti dello speciale “nucleo decoro” si sono dati da fare. Hanno lavorato effettuando a ciclo continuo operazioni di pronto intervento e svuotamento cestini presidiando le zone di partenza, di arrivo, di rifornimento e spugnaggio.

Il ritorno alla normalità

Terminata la XXVIII edizione, le squadre dell’Ama si sono date da fare per le vie della Fun Run, la stracittadina amatoriale non competitiva, che si è svolta tra via dei Fori Imperiali e Circo Massimo. A conclusione della corsa, la città è stata riportata alla normalità, consentendo la riapertura del traffico veicolare sulle arterie stradali interessate.

“In stretta e costante sinergia con Roma Capitale e con la Polizia Locale, abbiamo assicurato il nostro contributo alla buona riuscita di questo importante appuntamento sportivo che rappresenta un tradizionale momento di aggregazione per i romani e un evento noto agli sportivi di tutto il mondo – ha sottolineato il presidente di AMA Daniele Pace –. Colgo l’occasione per ringraziare il personale dell’azienda che ha lavorato con efficienza e professionalità nel garantire il decoro del percorso e delle aree della città coinvolte”.