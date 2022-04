La mappa degli incroci pericolosi di Roma che il Comune vuole mettere in sicurezza

Roma Capitale punta a ridurre del 20% i decessi in seguito a incidente stradale entro i prossimi tre anni e del 50% i feriti. Per questo, nei prossimi 18 mesi gli operai interverranno in circa 70 "black point", ovvero incroci pericolosi sparsi in tutta la città, individuati dai tecnici della mobilità romana analizzando 30.000 sinistri avvenuti nella Città Eterna dal 2009 al 2018.

Tra i primi interventi previsti ci sarà quello sull'incrocio tra la Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua, teatro in dieci anni di 170 incidenti con 196 feriti e un costo sociale medio annuo di 800mila euro, ma anche quello tra via Nomentana - via Lazzaro Spallanzani e Corso Trieste, 22 incidenti in 10 anni con 13 feriti ed 1 morto per un costo sociale medio di 800mila euro all'anno. C'è in lista anche via Cardinal Pacca e via del Casale di San Pio V (33 incidenti in 10 anni con 29 feriti e 1 un morto per un costo sociale di 330mila euro all'anno), le 5 intersezioni tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio (32 incidenti in 10 anni con 34 feriti e 1 morto per un costo sociale annuo di 310mila euro) e le 3 intersezioni tra via Nomentana e via Lazzaro Spallanzani (22 incidenti in 10 anni con 13 feriti e 1 morto ).

Nel secondo lotto, che riguarderà una fase successiva, rientrano quattro incroci, tutti su via Cristoforo Colombo: quello con piazzale XXV Marzo 1957, quello con via Pindaro e via Wolf Ferraro, quello con via Federici e via Padre Semeria e quello con piazzale dell'Agricoltura.

Di seguito la lista di incroci considerati a "massimo rischio" dal Campidoglio in base all'analisi dei dati effettuata. Ben 21 riguardano via Cristoforo Colombo.

Via C.Colombo - piazzale 25 Marzo 1957 (primo lotto d'intervento)

Via C.Colombo - via Pindaro - via Ermanno Wolf Ferrari (primo lotto d'intervento)

Via C.Colombo - piazza Elio Rufino - Via Giovanni Genocchi

Via C.Colombo - via Cesare Federici - via Padre Semeria (primo lotto d'intervento)

Via C.Colombo - Piazzale dell'Agricoltura (primo lotto d'intervento)

Via C.Colombo - via A.Severo - Via Accademia degli Agiati

Via C.Colombo - via Aristide Leonori - via Flavio Domiziano

Circonvallazione Ostiense - via Girolamo Benzoni

Via C.Colombo - via Oropa - Via Vedana

Via C.Colombo - largo Raffaello De Rensis

Via Casilina - viale della Primavera

via di Torre Spaccata - viale dei Romanisti

viale Palmiro Togliatti - via Prenestina

via C.Colombo - via Costantino - via dei Georgofili

via C.Colombo - piazza dei Navigatori

via di Portonaccio - via Tiburtina

Via C.Colombo - via Cilicia

viale Palmiro Togliatti - viale dei Romanisti

piazza Augusto Righi - Ponte Guglielmo Marconi

via C.Colombo - largo Angelo Fochetti

via Galla Placidia, via Tiburtina

via C.Colombo - via del Canale della Lingua (secondo lotto d'intervento)

via Casilina - via del Ponte della Catena

via Nomentana - via Lazzaro Spallanzani - Corso Trieste (secondo lotto d'intervento)

via Collatina - viale Palmiro Togliatti

viale Manzoni - via Merulana

via Casilina - via Giovanni Camillo Peresio

via Nomentana - via di Casal Boccone - via del Casale di S.Basilio (secondo lotto d'intervento)

viale G.Marconi - via Valco di S.Paolo

via di Saponara - via Bonichi

via Alessi - viale Filarete

Via Calisto II - via della Pineta Sacchetti

via del Casale di S.Basilio - via Buazzelli (secondo lotto d'intervento)

via Calpurnio Pisone - via T.Collatino

Via C.Colombo - viale America

Via dei Quattro Venti - via Oreste Regnoli

Viale Palmiro Togliatti - piazzale Pino Pascali

largo benedetto Bombiani - via delle Sette Chiese

Piazzale Numa Pompilio - viale delle Terme di Caracalla

via Francesco Caracciolo - via Ruggero di Lauria

Via Nomentana - via Val d'Aosta

via dei Ciclamini - via dei Gelsi

Via C.Colombo - via di Malafede

via Casilina - via delle Due Torri

Via Romagnoli - via Nomentana

Via delle Canarie - viale dei Romagnoli

Via C.Colombo - via di Grotta Perfetta

Via Ostiense - via Pavullo nel Frignano

via della Riserva Nuova - via Don Primo Mazzolari

viale R.Margherita - Via Nomentana

Via C.Colombo - via Laurentina

Viale Kant - Via Spinoza

Via Campari - via dei Berio

via Casilina - viale Togliatti

Piazza Conca d'Oro - Via Conca d'Oro

via Antonio Sebastiani - via delle Mimose

via Machiavelli - via Merulana

via del Ponte delle Sette Miglia - via Leopoldo Micucci

Largo di Porta Cavalleggeri - via delle Fornaci

via Casilina - via del Casale del Finocchio

via Otello Stefanini - via Tuscolana

via Mar dei Coralli - via Mar dei Sargassi

via della Maliana - via Luigi Candoni

Via Laurentina - viale Silone

viale Jonio - via Bandello

via Borghesiana - Via Montelepre

piazza della Radio - via Volpato

Lungotevere dei Pierleoni - Ponte Palatino

Via C.Colombo - largo Giuseppe Pella

via della Pineta Sacchetti - via di Villa Maggiorani

Via Castelguidone - via di Portonaccio

via di Torrevecchia - via Lazzarino

via C.Colombo - piazza Guglielmo Marconi

Largo dell'Amba Aradam - piazza di Porta Metronia

via di San Romano - via Tiburtina

Via Gregorio VII - via Cardinal Tripepi

viale Togliatti - via dei Sesami

Via Antonazzo Romano - viale Pinturicchio

via C.Colombo - piazzale delle Nazioni Unite

via delle Gondole - via del Mare

piazza Albania - via di S.Saba