Ater, i comitati degli inquilini mappano le criticità: "Subito una riqualificazione seria"

Sfruttare i fondi del Pnrr e le agevolazioni del Superbonus 110%, ma anche i 330 milioni di euro riservati all'area metropolitana di Roma dal progetto ministeriale dei piani urbani integrati, per riqualificare gli stabili di proprietà Ater e superare una volta per tutte le numerose criticità denunciate dagli inquilini.

Un flash mob per chiedere gli interventi ad Ater

La richiesta arriva dal sindacato Unione Inquilini, che ha stilato un dettagliato report e promosso un flash mob davanti alla sede romana dell'azienda per martedì 24 maggio alle 14 insieme ai comitati di zona. "In quasi tutti i quartieri - dicono - il patrimonio immobiliare Ater presenta problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono quasi sempre gli inquilini ad autorganizzarsi per sanare appartamenti e spazi comuni".

La mappatura delle criticità da parte dei comitati inquilini

Da mesi i comitati di quartiere delle case popolari chiedono le manutenzioni necessarie e "risolutive sul lungo periodo" per le principali criticità riscontrate. Dopo numerose riunioni di scala, gli stessi interessati hanno prodotto una piccola mappatura: muffe, infiltrazioni d'acqua, dispersione energetica, risalita delle fognature, amianto nelle tubature, ascensori mancanti. "Oggi c’è la possibilità di intervenire in maniera sistematica - spiega Unione Inquilini - grazie ai fondi europei e non solo, stanziati appositamente per raggiungere un efficientamento energetico degli stabili che possa migliorare le condizioni di vita delle persone che vi abitano, consentire un risparmio di energia, migliorare la salubrità dei quartieri e dell’intera città. L’applicazione di un piano generale di messa a nuovo delle case Erp coinvolgerà non solo gli inquilini attualmente esistenti ma consentirà di mettere a disposizione nuovi appartamenti per chi ha fatto richiesta e ha bisogno di casa".

L'obiettivo è la co-progettazione nel rispetto dei tempi

L'obiettivo è quello di una co-progettazione che segua il cronoprogramma già stabilito con decreto del 15 luglio 2021 da parte del ministero delle economie e delle finanze, ovvero affidare la progettazione degli interventi entro giugno 2022, approvare la progettazione finale ed esecutiva entro settembre, pubblicare i bandi di gara entro la fine dell'anno e poi tra un anno, quindi entro giugno 2023, consegnare e avviare i lavori. Entro dicembre 2024 le stazioni appaltanti, quindi in questo caso Ater, dovrà garantire la realizzazione del 50% delle opere con ultimazione del restante 50% entro marzo 2026.

Risparmio energetico e riduzione delle emissioni nocive

Secondo quanto fa sapere Unione Inquilini, con il Superbonus 110% Ater - la seconda più grande azienda europea di edilizia residenziale pubblica con 48.000 alloggi e 3.600 locali commerciali, 150.000 residenti totali - riqualificherà un quarto dei suoi immobili. Ancora poco. "Gli studi effettuati sulla riqualificazione energetica - riporta il sindacato - testimoniano che il risparmio annuo sarebbe di 2,5 milioni di euro in spese di gestione, ma anche una riduzione annuale di 15 milioni di Kw/h, con una diminuzione di 3,5 milioni di kg di anidride carbonica emessi con il valore degli immobili che aumenterebbe del 30%".

Da Pietralata a Primavalle, tutte le criticità mappate

La strada, però, sembra ancora lunga e in salita secondo il censimento fatto dagli inquilini. A Pietralata, per esempio "in tutti i palazzi è assente l'isolamento termico ad eccezione di via dell'Acqua Marcia e via Castel Paterno" si legge nel report. Mancano 35 ascensori nel complesso e secondo i comitati "i lavori fatti nei fabbricati, ordinari e straordinari, in gran parte sono stati uno spreco di soldi. Lavori mal eseguiti e inutili, altri mai conclusi. E' sempre mancato un vero controllo da parte di Ater sulle ditte esecutrici". Nelle due strade prima citate, nonostante la ristrutturazione e l'isolamento termico "tutti gli spazi condominiali sono disastrati - scrivono - e per quanto riguarda gli ascensori, eccezion fatta per la scala al numero 10 in via dell'Acqua Marcia, nelle restanti 9 scale e nelle 5 scale di via Castel Paterno non ci sono".

E ancora: nel lotto A di via del Peperino 3 il pavimento del piazzale condominiale è dissestato, l'illuminazione degli spazi comuni e delle scale è da rifare, ci sono infiltrazioni d'acqua negli appartamenti all'ultimo piano e i cornicioni sono in gran parte da rifare. Viene messo nero su bianco nel report che motiva il flash mob del 24. La descrizione dei danni e delle criticità prosegue: "Al civico 4 di via del Peperino, lotto B - si legge - c'è un finanziamento per realizzare gli ascensori nelle scale C, D, E, F, G, T, U, i tecnici hanno fatto vari sopralluoghi e nei vani esistenti ci sono infiltrazioni. Le antenne centralizzate in alcuni stabili non funzionano perché le centraline non sono alimentate, il sistema elettrico va rivisto tutto nell'intero lotto, nella scala T la corrente è stata presa da un palo dell'illuminazione pubblica, ora spento". L'elenco è lungo: si parla di topi nelle intercapedini in cartongesso realizzate negli anni, lavori non finiti per un piccolo parco giochi e un playground, mancata ripiantumazione dei pini rimossi nel 2021. Praticamente ovunque, anche a via Pomona e via dell'Alabastro gli ascensori mancano, i cornicioni sono pericolanti, le pavimentazioni disastrate, infiltrazioni sia negli ascensori sia negli appartamenti all'ultimo piano.

Stessa storia a Primavalle, dove ad essere prese in considerazione sono via Aleandro, via Gasparri, via Borromeo e via Bonelli. "Le mancate manutenzioni - denunciano gli inquilini - negli anni hanno provocato problemi di salute agli abitanti per la scarsa salubrità degli ambienti. La maggior parte degli alloggi disastrati sono abitati da persone anziane, disabili e con problemi di salute. Anche qui, le criticità sono le solite: soffitti e cornicioni pericolanti, infiltrazioni d'acqua e allagamenti negli alloggi, nelle cantine, nei locali dei contatoi e negli ascensori, che spesso sono inesistenti.