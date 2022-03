Roma, la mappa dei contagi aggiornata a marzo 2022: ecco i municipi e i quartieri con più casi

Negli ultimi mesi, la curva dei contagi da Coronavirus a Roma, dopo una notevole disce, è risalita. Nella Capitale il numero di positivi, contati dal primo settembre 2021 al 27 marzo 2022, ha toccato attualmente quota 400283, con una incidenze di 1425 ogni diecimila abitanti. Quasi 18mila contagi in più rispetto alla fine di gennaio scorso. Dati in crescita per colpa della diffusione della variante Omicron 2, che rappresenta la metà dei casi nel Lazio.

A sottolinearlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e ricodando che "aumenta l'incidenza di circa il 50% rispetto alla scorsa settimana con 780 casi per 100mila abitanti, ma diminuisce l'occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive", mentre il "valore Rt rimane stabile sotto 1 (0.84)".

La curva dei contagi che a maggio, giugno e la prima metà di luglio scorso si è abbassata tanto (grazie all'accelerata con i vaccini), da settembre in poi, con il rientro degli studenti nelle scuole e la variante Delta prima, e con la variante Omicron poi, il numero di positivi è tornato a salire. La situazione resta comunque sotto controllo. "Sono in aumento i positivi asintomatici, che però non hanno bisogno di cure. L'aumento dell'incidenza è legato anche alla bassa copertura vaccinale nelle fasce di popolazioni più giovani, il mio invito è a velocizzare le vaccinazioni", ha detto D'Amato.

La situazione nei quartieri di Roma

Torre Angela resta il quartiere che fa registrare più casi da settembre 2021 fino ad oggi, con 13067. Poi Ostia con 11788, la Borghesiana con 8251, Centeocelle con 8431 e 7823. Fatto sta che tutta la città, comunque, è colorata di viola, ossia le aree in cui il virus è più presente in base alla densità del quartiere. Zone dove la movida è più viva, soprattutto quella degli aperitivi. Ma non solo. A questi quartieri, si aggiungono infatti anche quelli delle periferie, dall'area ovest alle zone dell'est di Roma.

Il numero di contagi nei municipi di Roma

Il municipio più colpito è il sesto, quello delle Torri con 1570 casi ogni diecimila abitanti. Negli ultimi 6 mesi, se ne sono contati 39769 contagi. Subito dopo ci sono il VII (Appio-Tuscolano) con 39103 positivi e un'incidenza di 1300 casi ogni diecimila abitanti, il X Municipio (quello di Ostia) con 33866 con un'incidenza alta a 1487 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 31893, e una incidenza di 1327.

Quindi ci sono il III di Montesacro con 30271 contagi, il XIV (Monte Mario) con 27806 positivi contati da settembre a marzo, il nono (Eur) con 27208. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 23582 positivi, il XV distretto (Roma nord) con 22802, il II municipio (Parioli) con 13210, il I Municipio con 22455 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 21064.

Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 20051, dal XIII (Aurelio) con 18037, e dall'VIII Municipio (Garbatella), ancora il territorio con il più basso per numero di contagi: 17398 casi covid e 1354 casi ogni 10000 abitanti. Nelle mappe sottostanti, si nota dai colori come i tassi di incidenza siano aumentati nell'ultimo mese di variante Omicron.

Il calcolo dei dati

Nella mappa del contagio riportata su Salute Lazio, vengono elencati i casi positivi segnalati in quel lasso di tempo, i tassi grezzi di incidenza (x10.000) e ai tassi standardizzati (x10.000). Tassi calcolati per area di residenza o domicilio secondo l'informazione riportata nella notifica. I quartieri sono stati così divisi per colore in base al tasso di incidenza ogni 10mila abitanti. Se prima c'erano più zone di colore arancione chiaro e scuro, ora i quartieri sono tutti in viola scuro con un tasso di incidenza di oltre 650 casi ogni 10mila abitanti.