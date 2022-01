Roma, la mappa dei contagi aggiornata a gennaio 2022: ecco i municipi e i quartieri con più casi

Negli ultimi mesi, la curva dei contagi da Coronavirus a Roma è stata nettamente in salita rispetto la media precedente. Nella Capitale il numero di positivi, contati dal primo settembre 2021 al 27 gennaio 2022, ha toccato attualmente quota 224982 contagi con una incidenze di 892 casi ogni diecimila abitanti e una prevalenza giornaliera di 429,91. Dati in crescita per colpa della diffusione della variante Omicron, al 95% nel Lazio. Basti pensare che nell'ultimo report, quello prima del black out del sito regionale dopo l'attacco hacker, i positivi a Roma erano 172689.

La curva dei contagi che a maggio, giugno e la prima metà di luglio scorso si è abbassata tanto (grazie all'accelerata con i vaccini), da settembre in poi, con il rientro degli studenti nelle scuole e la variante Delta prima, e con la variante Omicron poi, il numero di positivi è tornato a salire. E così anche la diffusione del contagio. Non solo le zone della movida come emerso un mese fa, ma anche in periferia il virus continua ad essere presente.

Il calcolo dei dati

Nella mappa del contagio riportata su Salute Lazio, vengono elencati i casi positivi segnalati in quel lasso di tempo, i tassi grezzi di incidenza (x10.000) e ai tassi standardizzati (x10.000). Tassi calcolati per area di residenza o domicilio secondo l'informazione riportata nella notifica.

I quartieri sono stati così divisi per colore in base al tasso di incidenza ogni 10mila abitanti. Se prima c'erano più zone di colore arancione chiaro e scuro, ora i quartieri sono tutti in viola scuro con un tasso di incidenza di oltre 650 casi ogni 10mila abitanti.

La situazione nei quartieri di Roma

Sono sei i quartieri di Roma con più di mille nuovi positivi registrati in quattro mesi. A Torre Angela se ne sono contati 7845, a Ostia 6621, al Tuscolano 4945 alla Borghesiana 4902, a Centeocelle 4783, e a Primavalle 4556. In base alla densità e quindi all'incidenza ogni 10000 abitanti, cambia.

Tutta la città, comunque, è colorata di viola, ossia le aree in cui il virus è più presente in base alla densità del quartiere. Zone dove la movida è più viva, soprattutto quella degli aperitivi. Ma non solo. A questi quartieri, si aggiungono infatti anche quelli delle periferie, dall'area ovest alle zone dell'est della città. Sotto i 650 casi ogni 100mila abitanti, solo Tor San Giovanni, Tomba di Nerone, Villaggio Olimpico, Pietralata, Casal Bertone, Torpignattara, Esquilino, Ostiense, Garbatella, Appio Claudio, Don Bosco e Castel Romano. Qui l'incidenza varia tra i 354,8 ai 650 positivi ogni centomila persone.

Il numero di contagi nei municipi di Roma

Il municipio più colpito è il sesto, quello delle Torri con 909 casi ogni diecimila abitanti. Negli ultimi 5 mesi, se ne sono contati 23020 contagi. Subito dopo ci sono il VII (Appio-Tuscolano) con 21409 positivi e un'incidenza di 711.8 casi ogni diecimila abitanti, il X Municipio (quello di Ostia) con 18519 con un'incidenza alta a 813.4 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 17766, e una incidenza di 704.4.

Quindi ci sono il III di Montesacro con 16725 contagi, il XIV (Monte Mario) con 15673 positivi contati da settembre a gennaio, il nono (Eur) con 15071, il XV distretto (Roma nord) con 13472 e un incidenza a 849.9 a testimonianza di come le aree della movida del quadrante settentrionale della città siano state colpite. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 13149 positivi, il II municipio (Parioli) con 13210, il I Municipio con 12740 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 11719.

Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 11185, dal XIII (Aurelio) con 10342, e dall'VIII Municipio (Garbatella), ancora il territorio con il più basso per numero di contagi: 9046 casi Covid e 704.4 casi ogni 10000 abitanti. Nelle mappe sottostanti, si nota dai colori come i tassi di incidenza siano aumentati nell'ultimo mese di variante Omicron.