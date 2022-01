Roma, la mappa del contagio aggiornata: ecco i municipi e i quartieri con più casi

Negli ultimi 4 mesi, da settembre a dicembre, la curva dei contagi da Coronavirus a Roma è stata nettamente in salita rispetto la media precedente. Nella Capitale il numero di positivi ha toccato quota 52471 contagi con una incidenze di 186,8 casi ogni diecimila abitanti. Nell'ultimo report, quello prima del black out del sito regionale dopo l'attacco hacker, i positivi a Roma erano 172689. Dal 23 aprile al 27 maggio, i positivi in città erano 168604, in quello dal 19 marzo al 22 aprile erano stati registrati 154667 contagi, quello dal 21 febbraio al 18 marzo 137333.

Poi il calcolo, sul sito di Salute Lazio, è stato riazzerato, almeno a livello pubblico. In sostanza, ai numeri messi insieme prima, vanno aggiunti i dati registrati dal Seresmi dal primo luglio al 30 dicembre 2021. Nella mappa del contagio riportata su Salute Lazio, vengono elencati i casi positivi segnalati in quel lasso di tempo, i tassi grezzi di incidenza (x10.000) e ai tassi standardizzati (x10.000). Tassi calcolati per area di residenza o domicilio secondo l'informazione riportata nella notifica.

I quartieri sono stati così divisi per colore in base al tasso di incidenza ogni 10mila abitanti. In arancione chiaro e scuro i quartieri con un tasso di incidenza compreso tra 380 e 430 casi ogni 10mila abitanti. In viola scuro i quartieri con più di 620 casi ogni 100mila abitanti.

La curva dei contagi a maggio, giugno e la prima metà di luglio scorso si è abbassata tanto (grazie all'accelerata con i vaccini), con il Lazio che grazie a questo traguardo ha raggiunto la zona bianca. Tuttavia, da settembre in poi, con il rientro degli studenti nelle scuole e la variante Delta prima, e con la variante Omicron poi, il numero di positivi è tornato a salire.

Dai dati emerge così come le zone di Roma con più contagi - in rapporto al numero di abitanti - sono quelle della movida, da Ponte Milvio ai Parioli, del quadrante Nord e del centro storico, a differenza della prima ondata. Anche in periferia, però, in virus continua ad essere presente. Basti pensare che i primi sei quartieri con il maggior numero di contagi, tre sono fuori dal grande raccordo anulare.

La situazione nei quartieri di Roma

Sono sei i quartieri di Roma con più di mille nuovi positivi registrati in quattro mesi. A Torre Angela se ne sono contati 1846, a Ostia 1495, a Centeocelle 1150 alla Borghesiana 1118, al Tuscolano 1080 e a Primavalle 1017. In base alla densità e quindi all'incidenza ogni 10000 abitanti, cambia. Il numero più alto, su questi paramenti, si registra nella zona del Foro Italico. Quindi nella zona urbana dell'Acqua Vergine, un'area immediatamente esterna al grande raccordo anulare (nel municipio VI), compresa tra il fiume Aniene e via Prenestina.

Viola, quindi nelle aree in cui il virus è più presente in base alla densità del quartiere, ci sono anche le zone del Pigneto, dell'Eur, del Centro, del Flaminio, di Tor di Quinto, dei Parioli e di Ponte Milivio. Aree dove, solitamente, la movida è più viva, soprattutto quella degli aperitivi. A questi quartieri, si aggiungono anche quelli delle periferie, dall'area ovest alle zone dell'est della città.

Il numero di contagi nei municipi di Roma

Complessivamente, invece, nei municipi, il più colpito è il sesto, quello delle Torri con 144,3 casi ogni diecimila abitanti. Non una novità visto che quella porzione di città, quello della periferia est, da inizio pandemia è stata l'area dove si sono contatati più positivi. Negli ultimi 4 mesi, se ne sono contati 5331 in più. Subito dopo ci sono il VII (Appio-Tuscolano) con 5035 positivi e un'incidenza di 167.4 casi ogni diecimila abitanti e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 4313, e una incidenza di 179.8.

Quindi ci sono il X Municipio (quello di Ostia) con 4207 e il III con 3384 contagi. Il municipio di Montesacro, però, è anche quello con l'incidenza più bassa: 166.3 positivi ogni 10mila abitanti. Scorrendo i dati del numero di persone positivi al covid, troviamo il XIV (Monte Mario) con 3499, il XV distretto (Roma nord) con 3226 e un incidenza a 203,5 a testimonianza di come le aree della movida del quadrante settentrionale della città abbiano fatto alzare il numero dei casi. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 3136 positivi, il nono (Eur) con 3809 (e un'incidenza a 210,3), il II municipio (Parioli) con 2928, il I Municipio con 2935 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 2907. Le note liete arrivano invece dal XIII (Aurelio) con 2352, il XII (Monteverde) con 2386 nuovi positivi, e l'VIII Municipio (Garbatella), ancora il territorio con il più basso per numero di contagi: 2179 casi Covid e 169,7 casi ogni 10000 abitanti.