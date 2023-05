La mappa della povertà energetica a Roma: dove si consuma meno a causa del caro bollette

Chi vive nei quartieri centrali della Capitale o nelle ville dell'agro romano consuma più energia, gli altri - man mano che ci si avvicina alla periferia - fanno più fatica. E' quanto emerge dall'ultima ricerca di "Mappa Roma", gruppo di studiosi messo in piedi da Salvatore Monni e che per l'occasione ha mappato i consumi energetici nei 115 quartieri della Capitale, in collaborazione con Francesco Asdrubali, Marta Roncone e Roberto de Lieto Vollaro.

La mappa della povertà energetica a Roma

Nell'ultimo anno il tema della povertà energetica è diventato centrale. Gli aumenti dei costi della materia prima hanno comportato tariffe sempre più alte e questo ha inciso pesantemente sulle decisioni dei nuclei più fragili, con redditi più bassi o percettori di sussidi. Un recente studio di Nonna Roma ha fatto emergere che i romani mangiano meno per pagare luce e gas. In questa mappatura, realizzata con i dati di Areti riferiti al 2021, si analizzano le utenze domestiche indipendentemente da chi sia il fornitore.

Chi consuma di più: i ricchi e chi vive in campagna

Il primo indicatore importante è il consumo domestico mensile medio per utenza, cioè il rapporto tra i consumi totali per uso domestico (espressi in KWh) e il numero di utenze. Come immaginabile, i consumi più elevati sono nella cosiddetta Città Ricca, dove i redditi delle famiglie sono più alti e di problemi per pagare luce e gas non ce ne sono. Ma anche nella Città Campagna, quella corrispondente in prevalenza alla fascia di agro romano tra dentro e fuori il Raccordo, dove le case sono più grandi, hanno quasi sempre spazi esterni e bisogni energetici più elevati. La conferma è data dal fatto che, nelle zone residenziali, il consumo massimo è tra le ville dell'Appia Antica (430 kWh) e Grottarossa ovest (313 kWh). A queste due zone seguono Santa Maria di Galeria, Pantano di Grano, Santa Cornelia, Boccea, Decima e Infernetto (tra 240 e 270 kWh), insieme ai quartieri benestanti di Eur e Parioli (circa 260).

Chi consuma di meno: i quartieri popolosi e a reddito basso

Consumi inferiori nella cosiddetta Città Compatta, dove la dimensione media degli appartamenti è solitamente inferiore e nella Città del Disagio, sia per gli stessi motivi urbanistici sia per questioni di reddito. I quartieri dove si consuma meno energia quindi sono San Lorenzo, Centocelle, Torpignattara, Pietralata, Serpentara, Quadrato, Testaccio, Casal Bertone, Sacco Pastore, Primavalle e Ostiense, con valori che vanno da un massimo di 150 kWh ad un minimo di 134 kWh. Sono i quartieri fondamentalmente tra nord-est, est e sud-est della Capitale.

I consumi energetici e lo spopolamento del Centro Storico

Si capisce come si stia evolvendo la demografia romana andando invece ad analizzare la quota di utenze domestiche rispetto al totale, quindi quante famiglie hanno un'utenza rispetto alle imprese e alle attività commerciali. Ovviamente nelle zone prettamente residenziali i valori sono tra l'86 e l'89%: più a est a Osteria del Curato, Tor Tre Teste, Casal Bruciato, Torrespaccata, poi a sud Infernetto, Malafede, Pian Due Torri, Ostia Antica, Laurentino e infine nord nei quartieri di Serpentara, Val Melaina, Acquatraversa, Sacco Pastore. Il centro di Roma, che si sta gradualmente spopolando e lascia spazio ad attività di somministrazione e case vacanza per affitti brevi, le percentuali precipitano arrivando al 55% del Centro Storico e XX Settembre al 63% di Prati. Se ci si sposta a Roma sud, Eur registra il 67%, Santa Palomba con quote vicine al 70%.

Chi si scalda di più quando fa freddo

Nel periodo invernale, l'incremento del consumo registrato a gennaio è più evidente nella Città Ricca e nella Città Campagna, probabilmente per gli stessi motivi già analizzati in precedenza: le famiglie possono permettersi di scaldarsi di più e tenere più le luci accese (o le pompe di calore), mentre in campagna gli ambienti più grandi hanno bisogno di più energia per scaldarsi. Il massimo si registra a nord-ovest ad Acquatraversa, Santa Maria di Galeria, Villaggio Olimpico, Giustiniana e Tomba di Nerone (+26-27%), Grottarossa ovest, Trionfale, Ottavia, Pantano di Grano, La Storta e Massimina (+24-25%), a sud Porta Medaglia, Pignatelli e Tor Fiscale. Il minimo è nei quartieri intensivi della città compatta e del disagio, come Marconi, Don Bosco, Tufello e Pian Due Torri (+14-15%), e poco di più a Gordiani, Tiburtino sud, Tor Cervara, Conca d’Oro, Val Melaina, Osteria del Curato e Casal Bertone (circa +16%).

Chi usa più i condizionatori quando fa caldo

Quando invece fa più caldo, i dati fanno emergere picchi importanti nel quadrante est, in centro e meno a sud-ovest. Il motivo? Le isole di calore. I dati di Areti, infatti, testimoniano picchi nelle zone dove ci sono più case e meno alberi e giardini, che mitigherebbero con la loro presenza gli effetti delle alte temperature con una maggiore immissione di ossigeno nell'aria. Le variazioni più elevate, quindi, si registrano nelle zone orientali di La Rustica e Tor Cervara (+21-22%), Tor Sapienza, Torre Maura, Omo, Romanina, Acqua Vergine, Tiburtino sud, Settecamini, Torre Angela e Sant’Alessandro (16-18%), oltre al Centro Storico (+20%). Gli aumenti minori sono nella città ricca, e più in generale nei municipi XIV e XV a nord-ovest: Tomba di Nerone, Cesano e Santa Maria di Galeria (solo circa +1%), Trionfale, Acquatraversa, La Storta, Giustiniana, Medaglie d’Oro e Parioli (+2-3%), Trieste, Grottarossa ovest, Ottavia e Boccea (quasi +4%).