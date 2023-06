La Regione è a caccia di pediatri. Dove mancano a Roma, quartiere per quartiere

A Roma e nel Lazio mancano i pediatri. La tendenza, d'altronde, era stata già anticipata dalle associazioni di categoria negli scorsi anni e in particolare a fine 2022, come documentato da Dossier di RomaToday: in molti territori capitolini il limite massimo di 800 pazienti per medico non viene rispettato. Per questo la Regione Lazio ha pubblicato l'8 giugno sul bollettino ufficiale un avviso pubblico rivolto ai pediatri, per l'apertura di studi professionali all'interno di determinati quartieri, esattamente 24, a Roma.

La Regione Lazio cerca pediatri

L'avviso pubblico pubblicato di recente è frutto di una puntuale ricognizione fatta dalle Asl capitoline, su richiesta degli uffici regionali. Nella città di Roma e in tutto il Lazio la carenza è reale, ovviamente con picchi nell'area metropolitana della Capitale dove i numeri demografici sono del tutto differenti. Secondo il report nazionale della Fondazione Gimbe, nel 2021 in Italia si sono registrati 386 pediatri di libera scelta in meno rispetto al 2019, con un calo del 5,5%, per un totale di 7.022 professionisti. E il ricambio generazionale è a rischio. dal 2009 al 2021 si è passati da un 39% ad un 80% di pediatri con oltre 23 anni di specializzazione: "Con i pensionamenti dei prossimi anni si rischia di creare un vero e proprio 'baratro' dell'assistenza pediatrica" il commento del presidente Nino Cartabellotta.

La carenza nella Capitale: in media 1.129 assistiti per ogni pediatra

A Roma la situazione non è diversa. Secondo i dati, fermi al 2019, pubblicati dal Comune di Roma, ci sono municipi nei quali ogni pediatra di libera scelta deve curare oltre 1.000 bambine e bambini. Succede in tutti i municipi tranne I e II. La media è 1.129 assistiti per ogni pediatra. Il limite dovrebbe essere di 800. Per questo la Regione Lazio tenta di sopperire, nei quartieri in cui la carenza è maggiore.

A Roma nord mancano 16 professionisti

Andando a leggere l'avviso pubblico, nel distretto dell'Asl Roma 1 la Regione cerca 2 pediatri a Trieste-Africano, uno al Nomentano, uno a Conca d'Oro, addirittura 6 a Balduina, uno a Pineta Sacchetti/Gemelli, uno a Ottavia dall'8 settembre, uno a Torrevecchia, uno a Selva candida, due a Tor di Quinto, uno all'Olgiata. In totale sono 16 professionisti nel quadrante nord-est, nord e nord-ovest della Capitale. Quasi tutti con l'obbligo di aprire lo studio nel quartiere richiesto dall'avviso.

Le carenze nei quartieri a est e sud della Capitale

Spostandoci a Roma est, l'Asl Roma 2 ha segnalato carenze a San Basilio dove dovranno arrivare 5 pediatri, di cui 2 con obbligo di apertura nel quartiere, 2 a Pietralata, uno a Casalbruciato, uno a Tor Tre Teste, quattro a Torre Maura, uno a Tor Bella Monaca, uno a Torre Angela, uno a Finocchio. E ancora, spostandoci verso il quadrante sud-est 2 posti all'Appio Latino, uno a Quarto Miglio, uno a San Paolo/Ostiense, due a Mostacciano/Mezzocammino/Vitinia, uno all'Eur Laurentino. Si arriva poi a Ostia e Fiumicino, con l'Asl Roma 3 che per il distretto X cerca un pediatra a Ostia e uno in zona Fiumicino nord-Torrimpietra.