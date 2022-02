Studenti in piazza per "l'eliminazione delle prove scritte alla maturità 2022": attesi in 1500

Domani, oltre lo sciopero, a Roma è prevista anche una grande protesta degli studenti, con possibili chiusure al traffico. La doppia manifestazione studentesca, è stata organizzata da Rete Studenti Medi per "chiedere l'eliminazione delle prove scritte alla maturità 2022".

Secondo fonti della questure saranno circa 1000 le persone che si sono date appuntamento dalle 9 alle 10 a piazzale Ostiense, sul lato di via del Campo Boario, in zona Testaccio, mentre dalle 10:30 alle 12 altre 500 persone manifesteranno in largo Bernardino da Feltre, sul lato di viale Trastevere, davanti al ministero dell'Istruzione, a Trastevere appunto.

Per permettere un adeguato servizio d'ordine, via del Campo Boario, tra il civico 4 e piazzale Ostiense, viale Trastevere, tra via Induno e viale Aurelio Saffi, in largo Bernardino da Feltre, in via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e via Michele Carcani. E non è escluso che questa strade possano essere anche chiuse.

Possibile inoltre che, come accaduto in passato, la manifestazione di piazzale Ostiense si trasformi in corteo verso Trastevere. Previste anche deviazioni o limitazioni per le linee 3nav, 8 (in entrata e uscita dal deposito), H, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.