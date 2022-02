VIDEO | Studenti ancora in corteo: "Di scuola non si può morire": lancio di uova e tensioni con la polizia

La manifestazione di oggi, venerdì 18 febbraio, che ha visto un migliaio di studenti romani scendere in piazza in occasione della mobilitazione nazionale contro l'alternanza scuola lavoro

Dimissioni del ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, stop al progetto di alternanza scuola lavoro e alla maturità che torna con la prova scritta. Queste le motivazioni che hanno spinto gli studenti di Roma, in una giornata di mobilitazione in tutta Italia, a tornare in piazza scandendo il nome di Lorenzo e Giuseppe, i due giovani recentemente deceduti durante l’orario del loro stage.

"Di scuola e di lavoro non si può morire”, hanno ribadito in piazza a più riprese i ragazzi sfilando in corteo nel cuore della città eterna.

Il ritrovo è alle 10 a piazza Vittorio, dove gli studenti arrivano alla spicciolata in gruppi, sotto lo striscione della propria scuola. Un’ora più tardi parte il corteo. Tra i cartelli si possono vedere anche i visi dei ministri Bianchi e Lamorgese sotto la scritta “Governo dei padroni”. “Finché non ci prenderanno sul serio andremo avanti con questa protesta" , dice Tommaso di Osa.

Una manifestazione pacifica, ma determinata a far sentire la propria voce, benché gli studenti siano stati molti meno del previsto. Intorno alle 13:30, e a pochi metri ormai da via dei Fori Imperiali, un gruppo si è staccato per prendere via Frangipane, direzione ufficio scolastico regionale. Ma a fermare il loro percorso ci hanno pensato i blindati della polizia. Qui lanci di uova e alcuni attimi di tensione, fino a quando entrambe le parti hanno concordato nel concludere il corteo a piazza Madonna di Loreto, com’era previsto.