"Sì alla vita, no alla cultura dello scarto": i pro-vita scendono in piazza contro l'aborto

Un centinaio di associazioni, studenti, famiglie con passeggini. Gli attivisti del movimento ‘Pro-vita’ hanno manifestato tra le strade della città per ribadire “Sì alla vita, no alla cultura dello scarto” e ancora “Sì, alla vita, no all’aborto”. Il corteo è partito nel primo pomeriggio di sabato, alle ore 14, da piazza della Repubblica per giungere in piazza San Giovanni, dove ad accogliere i manifestanti c’era un maxi schermo per proiettare testimonianze e voti che invitano a ‘scegliere la vita’.

Tra gli attivisti anche la senatrice Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento "Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili" di Fratelli d’Italia. “Per noi la marcia per la vita è un appuntamento fisso ed al quale abbiamo sempre partecipato aderendo, come previsto dagli organizzatori, senza simboli di partito. Una presenza per ribadire le nostre posizioni ed una scelta di fondo, quella 'Dalla parte della vita, sempre', come recita lo striscione con cui abbiamo sfilato. La vita è sacra e come tale va difesa e tutelata, dal momento del concepimento fino al suo termine naturale” ha commentato la senatrice.

Massimo Gandolfini (Family Day) ha commentato così la manifestazione nazionale 'Scegliamo la Vita': “C'è un'Italia che cresce nelle relazioni e nei legami, fatta di mamme, papà, nonni e bambini che difendono e promuovono la vita dal concepimento alla morte naturale. C'è un Paese che all'eutanasia delle persone fragili, all'inverno demografico e all'aborto - che ancora oggi elimina 100mila bambini ogni anno - risponde con la cura, il sostegno e l'apertura alla vita. Questi sono i sentimenti della maggioranza silenziosa degli italiani che auspichiamo di vedere numerosi in marcia al fianco delle oltre 100 associazioni che animeranno la manifestazione”.

All’appuntamento hanno partecipato anche il leghista Simone Pillon, l'eurodeputato della Lega Danilo Oscar Lancini e la senatrice Udc Paola Binetti: "La nostra iniziativa testimonia la forza della famiglia e la necessità di mettere in atto politiche concrete. C’è bisogno di famiglia soprattutto quando tocchi con mano che la tua autonomia, così faticosamente ricercata, non ti basta più. Nessuno di noi è affettivamente autosufficiente. Eppure troppo spesso facciamo fatica a prendere posizione a favore della famiglia, anche sul piano politico".