Ztl fascia verde a Roma, sfila il popolo del no. In 1000 per chiedere la "libertà di circolare"

Il giorno dopo l'annuncio ufficiale che di fatto affossa la ztl, il popolo del No alla ztl fascia verde scende in strada. Organizzatosi nel corso dei mesi on line, tra gruppi facebook e whatsapp, passato attraverso manifestazioni a volte partecipate, a volte meno, ingigantito dalla presenza di gruppi politici o aderenti a cause come quella contro i vaccini o contro uno pseudo nuovo ordine mondiale, il popolo del no si è radunato all'Esquilino, per poi sfilare fino a San Giovanni.

Emblematico lo slogan gridato a ripetizione dai manifestanti. "Ma quale ambientalismo, ma quale ecologia, ztl ti spazzeremo via". "Questa è una manifestazione dei cittadini romani che liberamente chiedono il fermo della Ztl. Quello che ieri Rocca con Gualtieri ha fatto è una cosa blanda e non ci accontenta. Noi vogliamo la libertà di circolare", ha detto Andrea Bova promotore della manifestazione. Poche, 500, le persone all'Esquilino, cresciute man mano durante il corteo, fino a diventare un migliaio.

"Se io ho una macchina che è Euro 4 o Euro 3 e non ho i soldi per comprarne una nuova domani chi me li da'? Ma soprattutto qual è la mia libertà se tu mi dici che la devo buttare, non la posso parcheggiare, non posso transitare. Ribadisco è una lotta da cittadini liberi", spiega Bova all'AdnKronos un manifestante. "Fermiamo Ztl fascia verde è un gruppo apartitico e apolitico, senza nessuna bandiera tranne il nostro pupazzo".

Che da questa manifestazione si punti ad andare oltre Roma si capisce da questa dichiarazione. Ancora Andrea Bova, promotore della manifestazione: "La politica dovrebbe rappresentare i cittadini invece oggi la politica non ha più questa funzione non parla più con i cittadini. Il problema ztl sta colpendo tutta Italia, è un problema grandissimo".