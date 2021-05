VIDEO | "No all’obbligo vaccinale", ma in piazza arrivano anche negazionisti e no mask

“No al ricatto del vaccino”. Si potrebbe riassumere così la manifestazione che nel pomeriggio di lunedì 17 maggio ha portato in piazza Bocca della Verità un migliaio di manifestanti arrivati qui da tutta Italia.

Il nemico è il vaccino. O meglio, il “Governo che ci fa questo ricatto - dice un sanitario - io mi sono rifiutato e non mi hanno rinnovato il contratto”. Ma non ci sono solo i no vax in piazza, anche chi nega l’esistenza della pandemia, i no mask e chi denuncia una “dittatura sanitaria”.

Sul palco salgono anche i due ex grillini, Sara Cunial (deputata gruppo misto) e Davide Barillari (consigliere della Regione Lazio), il quale invoca una vera e propria “disobbedienza civile contro le restrizioni imposte”. Ovazione invece per Enrico Montesano: “Insieme vinceremo”. Ma da chi e da cosa non è dato saperlo.