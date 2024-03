Gli Ncc in piazza a Roma contestano il ministro Salvini. Cori e slogan contro i nuovi decreti

Migliaia di autisti hanno invaso Roma per protestare contro il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Gli Ncc hanno occupato per ore piazza della Repubblica per ribadire la loro contrarietà sui decreti attuativi che dovrebbero, almeno secondo i manifestanti, stravolgere in peggio il loro settore. L’obiettivo era quello di stralciare questi provvedimenti e di parlare direttamente con Giorgia Meloni. Alla fine i manifestanti hanno “strappato” un impegno ad essere ricevuti, in futuro, a Palazzo Chigi.

La manifestazione è iniziata questa mattina, con le auto nere che si sono radunate, a partire dalle 12, su piazzale Nervi all’Eur. Alle 13 il corteo è partito in direzione Roma. Secondo le disposizioni della questura le auto a sfilare dovevano essere solo 20. Invece, lungo via Cristoforo Colombo, centinaia di Ncc si sono messi in coda, rallentando inevitabilmente il traffico. Il corteo è quindi arrivato a piazza della Repubblica verso le 14 e, poco dopo, sono cominciati gli interventi dei vari rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato la giornata di mobilitazioni.

Gli interventi che si sono susseguiti contestavano il registro elettronico nazionale e, soprattutto, il foglio elettronico che prevede di specificare il tragitto da compiere richiesto dal cliente, con orari ben precisi. C’è poi la previsione dell’attesa di un’ora tra una corsa e l’altra e l’obbligo di rientro in rimessa ogni volta che si è completato un servizio. Tutte misure che, secondo chi è salito sul palco, servono solo per aiutare gli “amici” di Salvini, i tassisti. C'è poi il blocco delle nuove licenze e la questione della "territorialità", con i rivali dei taxi che vorrebbero che gli Ncc lavorassero solo nelle zone dove è stata rilasciata loro la licenza.

Incontrare la Meloni

Gli organizzatori, durante la manifetsazione, hanno ribadito più volte di non volere più parlare con Salvini e, così, hanno chiesto un incontro direttamente con la premier, Giorgia Meloni. Appuntamento, che ovviamente, non c’è stato. Alla fine, però, una delegazione, verso le 17:00, è stata ricevuta in prefettura ma c’è il massimo riserbo su chi fosse presente all’appuntamento. L’obiettivo era quello di calendarizzare un incontro direttamente a Palazzo Chigi.

Tutti contro Salvini

Tanti rappresentanti del mondo della politica hanno appoggiato la protesta degli autisti e non solo gli avversari di Salvini. Tra i primi a schierare Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. “Ho approfondito con i rappresentanti di Anitrav le questioni sul tappeto – riporta la Dire - da parte loro, che rappresentano parte integrante di un settore strategico per la mobilità, ho trovato una sincera volontà di trovare una mediazione in vista dei decreti attuativi che li riguardano e che il ministero delle Infrastrutture e i Trasporti dovrà emanare. A questo proposito – ha continuato Mulè - mi sono confrontato con il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia che conosce a fondo la vicenda e che ha mostrato di ben comprendere le osservazioni e le problematiche sollevate dalla categoria".

Anche Italia Viva si è schierata dalla parte delle auto nere: “L'introduzione del foglio elettronico di servizio, l'obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa e il divieto di intermediazione di app e tour operator sono misure vessatorie, palesemente in contrasto con i principi di concorrenza, libertà di impresa e tutela dei diritti dei consumatori – hanno dichiarato, in una nota, in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio - dal canto nostro, continueremo a batterci per una riforma giusta del settore, uno dei più strategici per lo sviluppo e il futuro della Capitale, e per la liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea”.

“Obbligare gli utenti ad attendere un'ora tra un servizio Ncc e l'altro è semplicemente folle. Appare più come un accanimento. Un accanimento verso chi deve usufruire di un servizio, ma anche verso lavoratrici, lavoratori e chi vuole e cerca di fare impresa” ha scritto Emanuela Droghei, consigliera del Partito Democratico alla Regione Lazio.

Contrari ai “no lex”

Ovviamente questo settore non è unito e ci sono diverse federazioni ed associazioni che non condividono i motivi della protesta odierna. Una sorta di guerra interna che si divide tra i “no lex” come vengono apostrofati i conducenti che stanno protestando, contro chi, pur essendo del settore, vorrebbe un giro di vite sulle regole, in particolare quelle legate alla territorialità.

Cristopher De Marchis, di Confnoleggio, ha stigmatizzato le immagini, girate sui social, di una bara rarrigurante il minsitro Salvini e l’onorevole Maccanti: “Quella parte di categoria, se così vogliamo chiamarla, si vergogni – ha scritto in una nota - la categoria del noleggio con conducente prende le distanze da ciò che abbiamo visto da alcune immagini girate sui social, che gli autori di quella triste pensata vengano perseguiti penalmente e che le stesse questure visti i gravi fatti non rilascino più autorizzazioni”.