Il corteo di Roma che ricorda la donna iraniana uccisa dalla polizia morale

Anche Roma ricorda Mahsa Amini, la donna iraniana uccisa il 16 settembre dello scorso anno in un centro di detenzione di Teheran dalla polizia morale, perché non indossava il velo in modo corretto. In Italia la mobilitazione è stata organizzata a Roma e Milano da tredici associazioni civili della comunità iraniana. Nella Capitale il corteo è partito da piazza dell'Esquilino al grido di 'Donna, vita, libertà', seguito da centinaia di attivisti.

"Sono felicissima di essere qui a testimoniare la vicinanza della città di Roma e del sindaco Roberto Gualtieri. La nostra città è vicina alla comunità iraniana, alle donne iraniane e a tutte le donne del mondo", ha detto Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina. "Masha Amini ha pagato la lotta per la libertà delle donne. Le donne devono poter essere libere e lo dobbiamo manifestare in ogni piazza. Anche qui in Italia,in un altro modo, purtroppo la donna è ancora vittima di violenza di genere. Siamo vicini alla vostra comunità e saremo sempre presenti. Non possiamo più rimanere indifferenti. Lottiamo insieme".