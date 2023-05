La Ztl fascia verde chiama alla conta i romani: mercoledì la manifestazione in Campidoglio

Non si placano le proteste sull'installazione dei varchi a presidio della ztl fascia verde, cui a partire da novembre 2023 centinaia di migliaia di auto - compresi i diesel euro 3 - non potranno più accedere. Dopo la levata di scudi da parte dei municipi e il boom della raccolta firme lanciata su change.org, che ha superato le 75.000, per giovedì 10 maggio è stata organizzata una manifestazione di protesta in Campidoglio per chiedere che la delibera del novembre 2022 venga revocata.

"No misure tampone, no a tentativi maldestri di proposte discriminatorie contro i romani e il diritto alla mobilità, no all’intollerabile delirio eco-chic", scrive il comitato No Ztl Roma, che su Facebook conta su 2.700 membri. È proprio sui social che è nata la mobilitazione contro la fascia verde e contro l’installazione dei 51 varchi, “portali” dotati di telecamere che entreranno in funzione a partire da novembre 2023 per leggere le targhe dei veicoli che accedono alla ztl e far scattare le multe in caso di violazione dei divieti.

Presidio alle 17 in Campidoglio

La manifestazione, inizialmente organizzata per il 9 maggio, è stata spostata al 10: appuntamento alle 17 in Campidoglio per un sit-in che si annuncia molto partecipato, anche alla luce dell’ondata di proteste che si è sollevata da una parte all’altra di Roma contro un provvedimento considerato troppo restrittivo. In diversi Municipi sono già stati adottati provvedimenti diretti a Gualtieri per chiedere che venga rivisto, e a questa ondata “istituzionale” di proteste si aggiungono quelle dei cittadini, soprattutto da quelli che abitano in periferia e si sentono, di fatto, ghettizzati e tagliati fuori dal provvedimento.

Gualtieri, dal canto suo, ha già mostrato segni di “cedimento”. Oltre a istituire un tavolo tecnico ad hoc, ha annunciato l’intenzione di avviare un dialogo con la Regione Lazio - è la Regione, ha fatto notare il sindaco, ad avere emanato la legge che ha costretto il Comune ad adottare a sua volta la delibera - per prevedere deroghe ed eccezioni, in particolare per i lavoratori.