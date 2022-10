“Il Paese è in bolletta”, manifestazione contro l’aumento dei costi dell’energia

Una manifestazione con le bollette di luce e gas in mano. Il carovita torna i piazza, nella giornata di lunedì 3 ottobre, per chiedere interventi concreti, soprattutto per le fasce più deboli. Sono 14 le città coinvolte nella mobilitazione in tutta Italia, a Roma l’appuntamento è alle 16 di fronte alla sede di Cassa depositi e prestiti, in via Goito.

L’attacco a Giorgia Meloni

Ad indire la giornata di protesta è il sindacato Unione di base: “Giorgia Meloni non si è ancora insediata ma ha già spiegato che scherzava, sta andando disciplinatamente ogni giorno a lezione dal professor Mario Draghi, ovvero da quel governo che ha sempre contestato assicurandosi la vittoria nelle elezioni, ma da cui adesso vuole apprendere tutti i segreti del buon governo - scrivono da Usb -. Per contrastare l'iperbolico aumento del 60% delle bollette dell'energia si affida all'Unione europea senza immaginare nessun intervento contro la speculazione che ha prodotto la corsa del prezzo del gas e il contemporaneo affermarsi sul mercato del gas Usa, che si avvantaggia come nessun altro del ‘misterioso’ attentato al gasdotto che portava la preziosa materia prima russa in Europa”.

La scelta delle piazze

“I provvedimenti del Governo italiano finora sono stati assolutamente insufficienti e fallimentari - continua la nota di Usb -, come dimostra il rifiuto delle aziende di versare al fisco anche solo una piccola parte degli extra profitti accumulati grazie alla speculazione sul prezzo del gas. Per questo saremo davanti alle maggiori aziende dell'energia e alle sedi dei loro maggiori azionisti, a partire da Cassa Depositi e Prestiti, che in questa crisi si stanno arricchendo come mai prima”. L’invito ai partecipati è quello di portare con se le bollette salate, da sventolare come simbolo della protesta.

Denuncia alla Procura della Repubblica

Sempre lunedì 3 ottobre, Usb presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro “tutte le condotte poste in essere dalle società che commerciano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi”, fanno sapere. Usb chiede che vengano sequestrai o acquisiti: gli extra profitti dei traders italiani o i documenti relativi, tutti gli attestati dei ricavi dell’ultimo anno degli operatori italiani che commerciano gas naturale, la documentazione relativa agli utili del ministero dell’Economia e delle Finanze colle comunicazioni al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati. “Nell’attesa delle risposte dalla Procura - conclude Usb - è stata già depositata istanza di accesso agli atti per chiedere a tutti i soggetti che hanno un ruolo in questa vicenda qualsiasi documento o atto che possa giustificare gli aumenti”.