Dal Machiavelli all'Augusto, spuntano manichini impiccati fuori dai licei romani

Risveglio macabro per alcuni licei di Roma. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre, infatti, sono comparsi dei manichini impiccati agli ingressi dell'Augusto a Ponte Lungo, dell'istituto Cattaneo a Testaccio, del Machiavelli a piazza Indipendenza e al ministero dell'istruzione e del merito.

La protesta dei manichini è stata inscenata da Blocco Studentesco, costola giovanile dei "fascisti del terzo millennio" di CasaPound Italia, per evidenziare "ulteriori tagli in manovra" riservati al settore dell'istruzione. Il responsabile romano del Blocco, Federico Pisano, ha spiegato: "Vi avevamo avvisato a maggio - dice in una nota - la linea sulla scuola era già tracciata da anni e, come potevamo immaginare, il nuovo governo non si è minimamente discostato dal programma di decrescita". I manichini impiccati rappresentano l'istruzione "martoriata e uccisa da tanti governi, compreso quello attuale".

L'organizzazione studentesca di estrema destra rende noto che "ci saranno ulteriori tagli, infatti i 52,3 miliardi di euro previsti diventano 51,9 nel 2023 e arrivano a 48 nel 2025, quindi 4 miliardi in meno come già Draghi aveva previsto". "Questi tagli vengono giustificati col problema della denatalità - continua la nota di rivendicazione - . Perché ovviamente è più semplice disincentivare i genitori all'idea di poter dare una degna istruzione ai figli o, meglio ancora, avere proprio dei figli. Il decremento della popolazione scolastica avrà ricadute serie anche sugli organici degli insegnanti. Tra 12 anni sono previsti circa 1,3 milioni di alunni in meno".