Maneskin al Circo Massimo, attese 70 mila persone. Il prefetto limita l'alcol, i commercianti non ci stanno

Mancano poche ore al concerto dei Maneskin organizzato in collaborazione con Rock In Roma, al Circo Massimo, eppure le polemiche non sembrano cessare, nonostante nell'arena romana siano attese 70 mila persone, per quella che si preannuncia già come una serata epica. Prima l'ombra del rinvio - subito smentito - per il rischio bolla covid. Poi la raccomandazione di medici di usare le mascherine. Ora l'ultima diatriba, quella legata alla vendita di alcolici.

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha firmato un'ordinanza per il divieto di trasporto in strada dalle ore 7.00 del 9 luglio alle 2.00 del 20 luglio di trasporto, di bottiglie e contenitori in vetro. La somministrazione di bevande alcoliche, invece, sarà consentita mentre l'asporto sarà vietato. Dunque, si potrà bere nei locali, ma non si potrà portare via la consumazione.

"Gli esercenti vengono penalizzati"

"Fatto salvo che come associazione di categoria siamo per i massimi controlli e il rispetto delle norme, non ci risulta però che nei concerti avvenuti nei giorni precedenti siano state adottate le medesime misure. - sottoilnea Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - Tantomeno si ha contezza di incidenti avvenuti durante le ultime manifestazioni o di possibili incolumità per la sicurezza. Nel merito dell'ordinanza, rileviamo che se da una parte è giusto limitare il trasporto di bottiglie in vetro, dall'altro non capiamo perché tale limitazione debba investire praticamente gran parte dei pubblici esercizi benché distanti - l'ordinanza include strade da piazza Venezia a via Merulana - dall'arena del Circo Massimo, luogo dell'evento, quando poi all'interno della location un noto brand di birre ha comunque la possibilità di vendere all'interno".

"Non solo, mentre i pubblici esercizi vengono limitati i supermercati e i minimarket possono tranquillamente vendere al pubblico. Due pesi, due misure, dove gli esercenti vengono penalizzati e altri canali di vendita favoriti. Paradossalmente, se l'idea è quella di un controllo massivo allora che lo sia per tutti, a cominciare dall'istituzione di una zona rossa generale per tutto il centro storico fino al controllo degli zaini per tutti i coloro che andranno al concerto. Altrimenti, l'ordinanza così com'è genera solo uno Stato di Polizia contro i pubblici esercizi a nostro avviso eccessivo e fuori luogo. Una Capitale all'altezza delle altre metropoli europee deve essere in grado di saper gestire i grandi eventi, come il concerto dei Maneskin, facendo coincidere sicurezza e divertimento sia per i giovani che per i giovanissimi", conclude Pica.

Le strade chiuse

Intanto la Capitale si sta già preparando con chiusure al traffico per consentire allestimenti, evento e infine smontaggio delle strutture. Le chiusure sono iniziate già dalle 7 della mattina di giovedì e sino a domenica su via dei Cerchi; mentre dalle 20 di oggi e sino a cessate necessità di domenica, scatterà lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole.

E ancora, dalle 15 di sabato, è prevista la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello. Complessivamente, informa Roma Mobilità, saranno deviate 22 linee di bus, con il grosso delle deviazioni che inizierà dal primo pomeriggio di sabato. Dalla questura è inoltre arrivata la richiesta, ad Atac, di chiudere, dalle 21 di sabato, la stazione di Circo Massimo della metro B.

Quali canzoni canteranno i Maneskin

Il Circo Massimo sarà sold out. I Maneskin regaleranno ai propri fan uno spettacolo "sorprendente ed energico". Saranno due ore di concerto con una scaletta in cui verrà ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come Chosen (certificato doppio platino) e Torna a Casa (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con Zitti e buoni (cinque dischi di platino), Coraline (disco di platino) e Mammamia (disco d'oro), fino al nuovo singolo Supermodel (certificato disco d'oro). Ma non solo.

L'iniziativa eco sostenibile

Parallelamente al concerto ci sarà anche un'iniziativa eco sostenibile con il coinvolgimento dall'assessore all'ambiente del municipio I Stefano Marin. Il concerto dei Maneskin sarà infatti il primo di tanti eventi dove saranno coinvolti gli spettatori, in prima persona, nel rendersi responsabili di consegnare agli operatori Ama presenti all'evento - all'ingresso e uscita di Circo Massimo - le loro bottigliette di plastica, per contribuire alla raccolta differenziata. #tuttiresponsabili è il nome dell'iniziativa.