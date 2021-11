Sanità, nel Lazio mancano 300 medici. La proposta di D'Amato: "Prendiamoli all'estero"

Nel Lazio mancano 300 medici, sia quelli di base che nei pronto soccorso ma anche tra gli specialisti, e così, di fronte alla carenza di professionisti, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato sta valutando di "reperire queste figura anche in altri luoghi, se abbiamo difficoltà a trovarle nel nostro Paese".

Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel suo intervento al convegno 'L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia', promosso dalla Fondazione Italia in salute.

"Circa 300 borse di Medicina d'urgenza sono andate vacanti, non sono state assegnate - ha ricordato D'Amato - Forse anche qui occorre vedere ciò che hanno fatto in altri Paesi e pensare di recuperare i professionisti nei flussi migratori. Perché non dare permessi di soggiorno, a chi ha qualifiche riconosciute dallo Stato, per venire a lavorare in Italia? Ne abbiamo bisogno, nel Lazio - rimarca - abbiamo molte difficolta a reclutare gli specialisti".