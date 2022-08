Roma nord senz'acqua per 23 ore. Giornata di lavori alla rete idrica

Quasi una giornata senza acqua a Roma nord. Dalle 4 di mercoledì 10 agosto fino alle 3 di giovedì 11 agosto si verificheranno mancanze di acqua e abbassamenti di pressione alle utenze in alcune vie del XV Municipio. Acea Ato 2 ha comunicato che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il servizio idrico.

Diverse le zone coinvolte: Via Cassia (da via del Foro Italico a piazzale di Ponte Milvio); piazzale di Ponte Milvio; viale Tor di Quinto (da piazzale di Ponte Milvio a via Civita Castellana); via Civita Castellana; via Fiano; via Castel Sant’Elia; via Nepi; via Sutri; via Bolsena; via Flaminia (da Piazzale di Ponte Milvio a Via Carbognano); via Castelnuovo di Porto; via Riano. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi, nel periodo di tempo indicato, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: via Cassia altezza civico n.19; via Cassia angolo via Bolsena; via della Farnesina altezza civico n.6; piazzale di Ponte Milvio; via Flaminia altezza civico n.449; via Flaminia angolo via Riano; via Flaminia angolo via dei Fabi.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Scusandosi per il disagio, Acea Ato 2 invita gli utenti interessati a "provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".