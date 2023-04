Il figlio è in ospedale, la mamma avvocata si vede negare il rinvio dell'udienza: "Può stare con il padre"

È polemica, al tribunale di Roma, per la decisione di una giudice di negare il legittimo impedimento a un’avvocata che aveva fatto richiesta di rinvio dell’udienza per stare vicino al figlio di due anni ricoverato in day hospital al Bambin Gesù.

A denunciare la vicenda era stata la stessa professionista, Ilaria Salamandra. Il piccolo Leonardo, nel giorno dell’udienza, doveva essere sottoposto a tac e per questo sedato, circostanza per cui la madre ha chiesto il rinvio: “Oggi una giudice del Tribunale di Roma ha ritenuto di non dover accogliere la mia istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, ampiamente documentata e motivata - ha spiegato l'avvocata in un video condiviso sui social girato dalla stanza d'ospedale del figlio - Ci tengo a precisare che questo giudice ha comunque sentito il testimone che si era presentato in udienza, nonostante le scorse udienze siano state rinviate per assenza ripetuta del medesimo teste, ovviamente della Procura".

"Ebbene - prosegue Salamandra - questa giudice ha ritenuto di non dover rinviare l’udienza perchè il bambino sarebbe potuto essere accompagnato dal padre. Non solo, la giudice ha anche chiesto al pm d’udienza il numero del Bambin Gesù, affinché potessero contattarmi per avere la mia autorizzazione a sentire il teste. Tutto questo mentre mio figlio era sotto anestesia”.

Le reazioni della Camera Penale e dell'Ordine degli Avvocati

Poche ore dopo la diffusione, il video è diventato virale provocando reazioni a cascata, anche da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Camera Penale di Roma: "Non è la prima volta che capita un episodio del genere nel Tribunale di Roma - ha detto il Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, Paolo Nesta - ricordiamo il caso di una collega cui venne negato il legittimo impedimento nel giorno della data presunta del parto. Ora questo nuovo caso, che lede non solo la dignità e il decoro della professione forense, ma la dignità stessa della donna: assurdo, in un’epoca in cui si parla di parità di genere e di cosa fare per eliminare le disparità. È un episodio intollerabile che l’Ordine di Roma stigmatizza ed è pronto ad agire in tutte le sedi opportune ".

La Camera Penale, dal canto suo, ha inviato una lettera alla procura generale presso la corte di Cassazione, alla procura generale presso la Corte di Appello e al presidente del tribunale, chiedendo di adottare gli opportuni provvedimenti: “Il direttivo indirà a breve una assemblea per una riflessione con i soci”, hanno fatto sapere, reiterando la solidarietà all’avvocata per l’accaduto.

La mamma avvocata: "Non voglio sentirmi in colpa per essere una madre lavoratrice"

“Da quando sono madre lotto quasi ogni giorno contro un sistema ingiusto, che spesso sembra non ‘vedermi’ - ha concluso Salamandra - Mi sono dovuta sentir rimproverare per aver avuto due gravidanze ravvicinate. Mi sono sentita umiliare perché ho scelto di allattare e chiedevo più volte di non dover attendere ore di ritardo, prima della chiamata della mia udienza. Ho assecondato richieste assurde, con udienze pomeridiane, ed orari non rispettati, a luglio inoltrato, al sesto mese di gravidanza: ‘avvocato o è così o si fa sostituire’. Come se la nomina di fiducia non contasse nulla. Io non voglio più dovermi sentire in colpa per essere una madre lavoratrice”.