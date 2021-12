Al Mamiani stop all'occupazione dopo 5 giorni: "Adesso verremo sospesi, ce lo aspettavamo"

E' durata da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre l'occupazione da parte degli studenti del liceo Mamiani. Cinque notti trascorse senza sussulti né tensioni, a differenza di quanto successo lo scorso febbraio quando la protesta dello storico istituto di Prati, in viale delle Milizie, finì sulle cronache.

Controlli serrati agli ingressi, squadre di pulizia per mantenere tutto impeccabile, nessun danno, concentrazione soprattutto sui corsi e sugli incontri: femminismo, mafia, comunicazione i temi principali con ospiti dalla redazione di Scomodo a un'attivista della Casa Internazionale delle Donne passando per l'associazione "Libera".

"Siamo una scuola fortunata"

A raccontarci dell'occupazione è Ginevra Ricci, 18 anni, rappresentante d'istituto: "La protesta è stata decisa a maggioranza durante l'ultima assemblea - spiega - quindi stavolta non c'è stata nessuna rottura interna alla comunità scolastica. Abbiamo fatto un buon lavoro, la scuola è in ottime condizioni e spero che questo ci riavvicini anche a chi era contrario". I motivi dell'occupazione sono del tutto simili a quelli di tutte le altre scuole, ma a differenza dei licei periferici al Mamiani sanno bene di essere fortunati: "Siamo una scuola praticamente del centro - ammette Ginevra - quindi abbiamo più fondi e non abbiamo problemi di spazi o strutturali. Però ci sono tante scuole fatiscenti, senza corsi, senza spazi, senza laboratori che si trovano in periferia e vengono dimenticate. Ci è sembrato doveroso schierarci con loro in questa protesta".

Tasso scuola "poco inclusiva"

Se poi si va a leggere il comunicato diffuso a inizio occupazione dal collettivo autorganizzato, qualche motivazione interna c'è: "In questa scuola c'è una tendenza a far demordere chi non è considerato eccellente negli studi" la sintesi del concetto. Insomma, l'abbandono dopo il primo, massimo secondo anno a detta degli studenti sarebbe frequente e "su spinta" degli stessi prof "per mantenere il livello nella classifica" dice qualcuno.

Sospensione in arrivo per chi ha occupato

"Di sicuro la preside non è stata contenta di quanto successo - continua Ginevra - e ha dovuto prendere le distanze dal gesto com'è giusto che sia, ma spero ci riconosca di essere stati rispettosi, di esserci impegnati nel tenere la scuola pulita e ordinata evitando qualunque incidente. Ora sappiamo che noi rappresentanti avremo un abbassamento del voto in condotta e una sospensione, spero che il numero di giorni sia commisurato alla buona gestione della settimana di occupazione da parte nostra".

Adesso la speranza è che il lavoro di ricucitura del tessuto scolastico, strappato brutalmente dopo l'occupazione di 10 mesi fa, non si interrompa: "Poco prima della protesta - conclude Ginevra - Officine Terenzio (l'associazione storica di ex studenti del liceo, ndr) aveva appena presentato il progetto di incontri pomeridiani alla dirigente scolastica. Ora vediamo cosa succederà, sarebbe importante riprendere il discorso".