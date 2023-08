Maltempo Roma, alberi e rami caduti e strade allagate: oggi è ancora allerta gialla

Alberi e rami caduti in strada e sulle auto, dalla Nomentana al Prenestino, con decine di interventi di vigili del fuoco e polizia locale per la rimozione e la regolazione del traffico. Il temporale che si è abbattuto su Roma nel pomeriggio di venerdì ha causato non pochi danni, anche se fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Anche la Capitale, dunque, è alle prese con il ciclone Circe, che venerdì ha fatto scendere sulla città una vera e propria bomba d’acqua cogliendo un po’ di sorpresa i romani rimasti in questi primi giorni d’agosto. Oltre a rami e alberi spezzati, chi era in macchina nel momento in cui si è scatenato il temporale si è ritrovato davanti strade allagate e visibilità ridotta a zero, tra tuoni, fulmini e forti raffiche di vento.

passavo cinque secondi dopo ed ero morto.

Anche per sabato l'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla. Si prevedono sulla regione “precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "A Roma sabato 5 agosto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3146m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-nordovest.