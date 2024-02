La malamovida è il tema della XVI° edizione del concorso Socially Correct

“Malamovida” è il tema scelto per la sedicesima edizione del concorso Socially Correct, il progetto di comunicazione promosso da Roma Capitale che mira a creare stimoli sul cambiamento delle abitudini dei giovani della movida notturna.

Il concorso dell’associazione Paolo Ettorre – Socially Correct con il sostegno dell’agenzia creativa Saatchi & Saatchi ha il titolo “Notte Brava. Una movida sicura per tutte e tutti” è rivolto a studenti che frequentano corsi universitari nel settore della comunicazione.

La coppia che realizzerà la migliore campagna sarà premiata, al Campidoglio a metà giugno 2024 e avrà diritto ad uno stage lavorativo presso il reparto creativo della Saatchi & Saatchi. I candidati dovranno ideare un progetto di comunicazione (on e off line) che avrà come target i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, frequentatori abituali di bar e locali notturni ed eventi serali. L’elaborato dovrà provocare e stimolare una riflessione sulle cause di un comportamento che i giovani stessi faticano a considerare sbagliato e ispirarli a esplorare i motivi “alla base della malamovida e individuare modi alternativi di divertirsi, che possano contribuire a creare un ambiente notturno più positivo, sicuro e di reale divertimento.

Camilla Pollice CEO Italia di Saatchi & Saatchi dichiara: “Con l’Associazione Paolo Ettorre – Socially Correct siamo coinvolti in prima linea per promuovere l’ideazione e la realizzazione di iniziative concrete di responsabilità sociale. Con l’obiettivo di tradurre in attività tangibili l’impegno rivolto alle comunità e al territorio, ogni progetto rappresenta un’occasione di crescita per tutti noi stakeholders chiamati ad avere un ruolo attivo nel perseguire uno scopo comune volto alla creazione di valore condiviso”

“L’Associazione è onorata di collaborare con l’Ufficio della Direzione della Comunicazione Istituzionale di Roma Capitale e la Segreteria del Sindaco di Roma per il concorso e per l’opportunità di presentare la campagna nella città dove Paolo Ettorre ha lavorato, anche con le precedenti Amministrazioni, sempre con un’attenzione particolare alle problematiche sociali e ringrazia l’agenzia Saatchi & Saatchi per il supporto, da sempre insostituibile” – sono le parole di Annette Ettorre, Presidente dell’associazione Paolo Ettorre - Socially Correct.