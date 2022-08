Magnitudo Italia, parlano i responsabili del Movimento dopo l'inchiesta di Dossier

Dopo l'inchiesta di Dossier a firma di Andrea Palladino dal titolo "Quel legame tra Fratelli d'Italia e Magnitudo Italia: perché a Roma la destra è ancora estrema destra", Nicola Colosimo e Francesco Capasso ci hanno inviato la loro risposta in qualità di responsabili del Movimento Magnitudo Italia.

RomaToday aveva raccontato di come l'organizzazione sia in espansione a Roma e abbia legami riservati con il partito di Giorgia Meloni e con Italexit di Gianluigi Paragone. Pubblichiamo, in modo integrale, la risposta di Magnitudo Italia:

"Magnitudo Italia non è un partito fascista, né di estrema destra. È un movimento culturale identitario nato per le esigenze dei partecipanti di mantenere in vita la cultura e l'identità del nostro paese; Magnitudo Italia non ha alcun legame o accordo con Fratelli d'Italia né con la signora Giorgia Meloni; Magnitudo Italia non ha alcun legame o accordo con il partito Italexit ed il signor Paragone; magnitudo italia ha messo a propria disposizione la propria sede al fine di creare, con enorme successo di partecipanti, un dibattito con il Signor Paragone per conoscere e condividere, ove ritenute opportune le argomentazioni del partito Italexit. Il tutto facente parte di una serie di incontri svolti con altri partiti e movimenti; Magnitudo Italia mantiene lindipendenza e l'autonomia dai partiti dell'arco costituzionale affinché si possano svolgere discorsi costruttivi, obiettivi e scevri da influenze dei partiti politici".