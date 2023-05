Madonna di Trevignano: il tre maggio torna il raduno con i fedeli, attesa per la veggente

C'è grande attesa. Il 3 di maggio cade di mercoledì e come da tradizione i fedeli - o secondo qualcuno i seguaci - di Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia si riuniranno per pregare davanti alla statua della Madonna di Trevignano. Il "miracolo", come annunciato, si verificherà nel campo di via Monticello. E all’evento sono attese almeno mille persone.

L'appuntamento è alle ore 14:30, con l'inizio della preghiera del rosario presso la croce blu, in via Campo delle Rose. Il prefetto ha deciso di blindare la zona. Intanto il comune ha ordinato la demolizione dell'installazione entro 90 giorni.

Gisella Cardia si è detta "vittima" e già annunciato che mercoledì "parlerà" con la Madonna dal terreno del lago. La storia della veggente ha ormai fatto il giro del mondo. Dopo le accuse dei primi pentiti, le accuse che le lacrime fossero di sangue di maiale, le denunce, gli appelli della veggente e le indagini della Procura, Cardia tornerà a farsi vedere.